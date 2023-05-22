"الحرب في الشرق" في نادي أدب مصر الجديدة.. غدا

ينظم نادي أدب مصر الجديدة أمسية يناقش خلالها رواية الحرب في الشرق، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم غد الثلاثاء 23 مايو الجاري، في مقر قصر ثقافة مصر الجديدة الكائن في شارع الحجاز بجوار مستشفى هليوبوليس العام.

ويناقش رواية "الحرب في الشرق"، والصادرة عن دار بتانة للنشر من تأليف الباحث دكتور زين عبدالهادي، كل من الشاعر والمترجم ميسرة صلاح الدين، الكاتبة القاصة صفاء عبدالمنعم، الشاعر الروائي أحمد فضل شبلول، الشاعرة مي مختار، والكاتبة منى ماهر، ويدير الأمسية الشاعر شرقاوي حافظ.

ورواية "الحرب في الشرق"، تدور أحداثها حول أسرة محمد العبد، عامل مصنع الغزل والنسيج، وزوجته "زينب"، وما تمر به الأسرة من تغيرات وتتعرض له من نكبات خلال الحروب المتعاقبة.