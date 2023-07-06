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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

صدر حديثا.. كتاب ما وراء القصيدة للدكتور محمد سليم شوشة

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

أعلن الكاتب والناقد الأدبي الدكتور محمد سليم شوشة، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن صور  كتابه الجديد «ما وراء القصيدة.. مقاربة لحفريات خطاب شعر العامية المصرية»، عن دار سما للنشر.
 

غلاف الكتاب 

وأضاف محمد سليم شوشة: "كتابي الجديد تجربة نقدية استمتعت بها ومجرد بداية لمشروع في نقد العامية، أرجو أن يجد صدى إيجابيا وتفاعلا قرائيا مفيدا لي وللقراء".

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عن الكاتب

الدكتور محمد سليم شوشة كاتب وناقد أدبي مصري من مواليد عام 1985، حصل على ليسانس اللغة العربية والعلوم الإسلامية من كلية دار العلوم بجامعة الفيوم عام 2006، ثم حصل على ماجستير اللغة العربية والعلوم الإسلامية من ذات الكلية عام 2010. ونال درجة الدكتوراه في اللغة العربية بمرتبة الشرف الأولى عام 2013، وعُين مدرسًا بقسم الدراسات الأدبية في كلية دار العلوم بجامعة الفيوم في نفس العام


ومن أبرز مؤلفاته: «ذات النقاب الزنجية» مجموعة قصصية صدرت عام 2010، دراسة «البناء القصصي في شعر أبي نواس» عام 2011، رواية «نصف يوم» عام 2013، ورواية «سنوات التيه» عام 2019.

محمد سليم شوشة 


نال محمد سليم شوشة العديد من الجوائز الأدبية من بينها: الجائزة الأولى في المواهب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2013، جائزة أخبار الأدب في الرواية عام 2017، الجائزة الأولى في الرواية من المجلس الأعلى للثقافة عام 2018، ومؤخرًا حصد جائزة الدولة التشجيعية لعام 2023، عن كتابه "الصورة والعلامة: أثر التحولات الثقافية في الرواية العربية المعاصرة".

محمد سليم شوشة كتاب ما وراء القصيدة شعر العامية المصرية رواية سنوات التيه جائزة الدولة التشجيعية المجلس الأعلى للثقافة

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