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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غدًا.. انطلاق الدورة الأولى لمهرجان دواير الثقافي

مهرجان دواير الثقافي
مهرجان دواير الثقافي

تنطلق غدًا الخميس الموافق 6 يوليو، الدورة الأولى من مهرجان دواير الثقافي، بمقر سينما راديو بوسط البلد، بمشاركة أكثر من 25 دار نشر عربية ومصرية، وعدد كبير من المثقفين المصريين والعرب، والذي تستمر فعالياته يوميًا حتى 15 يوليو الجاري. 

 

فعاليات مهرجان دواير 

 

يتضمن المهرجان معرضًا للكتاب الأصلي، بالإضافة إلى معرض موازي للكتاب المستعمل يضم ما يزيد عن 3000 كتاب في مختلف المجالات. ويشارك في الفعاليات الشاعر والروائي العراقي سنان أنطون، والباحث والكاتب المغربي عبد الإله بن عرفة، والكاتبة الكويتية بثينة العيسى، والمبدعون السعوديون علي سعيد وطارق الخواجي.

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مناقشة الإصدارات الجديدة 

كما يضم المهرجان مناقشات لأبرز المؤلفات الصادرة حديثًا منها ندوة وإطلاق لرواية «خزامي» للشاعر والروائي العراقي سنان أنطون. ومناقشة «الديوان الكبير» للباحث والروائي المغربي عبد الإله بن عرفة. وكتاب «أم كلثوم وسنوات المجهود الحربي» لكريم جمال، وكتاب «كل دا كان ليه؟» لفيروز كراوية. بالإضافة إلى لقاءات وحوارات مفتوحة مع كل من  أسامة الشاذلي، وساندرا سراج، نهى داود، وبلال علاء، ومحمد شوشة، و حوار مفتوح حول الصحة النفسية مع د. نبيل القط .

 

الورش العملية

وتتضمن الفعاليات عددًا من الورش العملية، من بينها: سمينار «الكتابة الإبداعية» مع الروائية الكويتية بثينة العيسى، وسمينار «كتابة السيناريو» مع السيناريست محمد أمين راضي، وسمينار «كتابة المسلسلات القصيرة» مع الكاتب والسيناريست محمد هشام عبية، وورشة «من الكتابة للتطبيق» مع إيمان رفعت.

 

ندوات متخصصة

كما تتضمن فعاليات مهرجان دواير عددًا من الندوات المتخصصة منها: ندوة «شغف الرواية» بمشاركة كل من المبدعين: إبراهيم عبد المجيد، عزت القمحاوي، حمدي الجزار، عبلة الرويني. وندوة عن «ألف ليلة وليلة» مع الكاتب السوداني حمور زيادة، والعراقي سنان أنطون، والروائية منصورة عزالدين. وندوة «الكتابة الذاتية» بمشاركة ميرال الطحاوي، محمد عبدالنبي، إيمان مرسال. وندوة «نحو سينما عربية جديدة» مع المخرج السعودي علي سعيد، والكاتب والناقد السعودي طارق الخواجي، والمخرج المصري أحمد فوزي صالح. بالإضافة إلى ندوة عن الترجمة وأمسية شعرية.

 

الطفل في مهرجان دواير 

كما ينظم المهرجان فعاليات خاصة للطفل، عن طريق ركن خاص لكتب الطفل ومجموعات حكي وورش ونشاطات للأطفال، وندوة عن «تربية الأطفال في عصر الشاشات» مع د. نردين العطروزي.



يهدف مهرجان دواير إلى تحفيز التواصل المباشر والتفاعل بين مختلف الدوائر الثقافية، وشحذ الاهتمام بالقراءة والثقافة في العموم. كما تنصب رؤيته على توسيع نطاق المعرفة وإبراز قيمة الثقافة في تكوين الوعي، وكذلك تحفيز الإبداع على مختلف المستويات.

مهرجان دواير سينما راديو المثقفين المصريين والعرب الديوان الكبير الدوائر الثقافية إبراز قيمة الثقافة

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