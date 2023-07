صمم أبجدية مناسبة لعلم الأصوات اللبناني.. ذكرى ميلاد الشاعر سعيد عقل

يوافق اليوم، ذكرى ميلاد الشاعر والمتخصص اللغوي اللبناني سعيد عقل، أحد أهم الشعراء اللبنانيين المعاصرين، وأشد المدافعين عن الهوية والقومية واللغة اللبنانية، حيث أطلق أبجديته الخاصة، والتي صممها لتتناسب مع علم الأصوات اللبناني، وكتب العديد من القصائد باللهجة اللبنانية والعربية الفصحى.

وُلِد سعيد عقل في 4 يوليو عام 1911، في مدينة زحلة اللبنانية التابعة لمحافظة البقاع.

عمل في التعليم والصحافة، وكان من أبرز شعراء لبنان المجددين، وقد لُقب بـ"الشاعر الصغير"؛ كونه كان شاعراً منذ طفولته.

زفاف سعيد عقل و أمال جنبلاط

في 2 أبريل 1982 تزوج سعيد عقل من الشاعرة أمال جنبلاط. وأطلقت الصحافة عليه، اسم "زواج الحب و لوحدة الوطنيّة"؛ لكونه جمع بين أفراده، جميع طوائف الوطن اللبناني.. لكن زواجهما لم يُكمل الشهرين.

القومية اللبنانية

يُعد سعيد عقل من أكبر دعاة القومية السورية في بداياته، مع ركوب النزعة العروبية أيضا التي ظهرت إبان حركات الاستقلال المشرقية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ولكن بعد القراءات العميقة التي قام بها الشاعر، تحول إلى أكبر الداعين إلى القومية اللبنانية.

أسهم بصورة فعالة خلال حرب لبنان عام 1975، في تأسيس أهم الحركات السياسية المعروفة بدعوتها إلى القومية اللبنانية، بداية، تحت اسم “حزب التجدد اللبناني”، ثم بعد اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية أصبح الحزب يُدعى "حراس الأرز".

وأكبر دليل على توجهه القومي اللبناني، قصيدة «سائليني» التي تغنى بها بالشام وبنهر بردى الدمشقي، وقصيدة «غنيت مكة» التي تغنى بها بأقدس الأماكن الإسلامية، وأهمها كتاب «لبنان إن حكى» ويعتبر بمثابة الكتاب الأهم لمناصري القومية اللبنانية، عبر سرد وإعادة كتابة أهم الأساطير والحكايات التاريخية التراثية اللبنانية.

اللهجة والأبجدية اللبنانية

صمم سعيد عقل أبجديته للغة اللبنانية المكونة من 36 حرفًا، مستخدمًا الأبجدية اللاتينية، بالإضافة إلى بضعة أحرف مصممة حديثًا، وبعض الحروف اللاتينية المعلمة لتتناسب مع علم الأصوات اللبناني.

صحيفة لبنان «أبجدية سعيد عقل» العدد رقم 686

أبجدية سعيد عقل

(A، B، C، Ç، D، E، F، G، H، I، J، K، L، M، N، O، P، Q، R، S، T، U، V، W، X، Y، Z).

1. الألف- C with diacritic

2. be - B

3. pe - P

4. te - T

5. التاء- T with diacritic

6. jiin - J

7. xe (ḥ) - X

8. ke - K

9. daal - D

10. الدال - D with diacritic

11. re - R

12. zayn - Z

13. الزاي- Z with diacritic

14. siin - S

15. saad - S with diacritic

16. ciin - C

17. العين- Y with diacritic

18. gayn - G

19. ge - G with diacritic

20. fe - F

21. ve - V

22. qaaf - Q

23. laam - L

24. miim - M

25. nuun - N

26. he - H

27. waaw - W

28. a - A

29. ah - A with diacritic

30. i - I

31. eh - E

32. ə - E with diacritic

33. o - O

34. u - U

35. uh - U with diacritic

36. ye - Y

جائزة سعيد عقل



منذ السبعينيات تمنح جائزة عقل لأفضل مقال باللهجة اللبنانية، حيث مُنحت الجائزة للعديد من المفكرين والفنانين اللبنانيين.

أعماله

دواوين

1935: بنت يفتاح

1937: المجدليّة

1944: قدموس

1950: رندلى

1954: مشكلة النخبة

1960: أجمل منك...؟ لا!

1960: لبنان إن حكى

1961: كأس الخمر

1961: يارا

1961: أجراس الياسمين

1972: كتاب الورد

1979: قصائد من دفتري

1974: كما الأعمدة

1978: خماسيات

من قصائده:

قرأت مجدك

شام يا ذا السيف

سائليني

خذني بعينيك

يا شام عاد الصيف

حملت بيروت

ألعينيكِ

مرّ بي

نسمت

غنيت مكة



وفاته

تُوفي سعيد عقل في 28 نوفمبر عام 2014، عن عمرٍ ناهز 103 سنة.