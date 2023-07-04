عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

صمم أبجدية مناسبة لعلم الأصوات اللبناني.. ذكرى ميلاد الشاعر سعيد عقل

الشاعر اللبناني سعيد
الشاعر اللبناني سعيد عقل

يوافق اليوم، ذكرى ميلاد الشاعر والمتخصص اللغوي اللبناني سعيد عقل، أحد أهم الشعراء اللبنانيين المعاصرين، وأشد المدافعين عن الهوية والقومية واللغة اللبنانية، حيث أطلق أبجديته الخاصة، والتي صممها لتتناسب مع علم الأصوات اللبناني، وكتب العديد من القصائد باللهجة اللبنانية والعربية الفصحى. 

وُلِد سعيد عقل في 4 يوليو عام 1911، في مدينة زحلة اللبنانية التابعة لمحافظة البقاع.

عمل في التعليم والصحافة، وكان من أبرز شعراء لبنان المجددين،  وقد لُقب بـ"الشاعر الصغير"؛ كونه كان شاعراً منذ طفولته. 

 

زفاف سعيد عقل و أمال جنبلاط 

في 2 أبريل 1982 تزوج سعيد عقل من الشاعرة أمال جنبلاط. وأطلقت الصحافة عليه، اسم "زواج الحب و لوحدة الوطنيّة"؛ لكونه جمع بين أفراده، جميع طوائف الوطن اللبناني.. لكن زواجهما لم يُكمل الشهرين. 

4 عروض فنية خلال شهر يوليو على مسرح الطليعة| صور

بدء العرض المسرحي قصر الشوك على مسرح أكاديمية الفنون بالجيزة

مكتبة مصر الجديدة العامة تعرض وتناقش فيلم «نينوتشكا».. 14 الجاري

اليوم بمسرح الهناجر.. شباب لايف يحيي الليلة الرابعة لاحتفال الإنتاج الثقافي بثورة 30 يونيو

ثقافة قنا تناقش مكتسبات ثورة 30 يونيو |صور

تل اليهودية.. تعرف على أبرز الحفائر والاكتشافات بالمنطقة الأثرية

560 ساعة غوص لدراسة وانتشال حطام سفينة فينيقية غارقة منذ 2500 عام.. تفاصيل

فرحة مصر.. احتفالات لقصور الثقافة بالقصير والغردقة وحلايب في ذكرى 30 يونيو

احتفالات ثقافة بني سويف بذكرى ثورة 30 يونيو|صور

فاز بنوبل عام 1946.. محطات مؤثرة في حياة الكاتب الألماني هيرمان هسه

القومية اللبنانية 

يُعد سعيد عقل من أكبر دعاة القومية السورية في بداياته، مع ركوب النزعة العروبية أيضا التي ظهرت إبان حركات الاستقلال المشرقية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ولكن بعد القراءات العميقة التي قام بها الشاعر، تحول إلى أكبر الداعين إلى القومية اللبنانية.

أسهم بصورة فعالة خلال حرب لبنان عام 1975، في تأسيس أهم الحركات السياسية المعروفة بدعوتها إلى القومية اللبنانية، بداية، تحت اسم “حزب التجدد اللبناني”، ثم بعد اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية أصبح الحزب يُدعى "حراس الأرز".

وأكبر دليل على توجهه القومي اللبناني، قصيدة «سائليني» التي تغنى بها بالشام وبنهر بردى الدمشقي، وقصيدة «غنيت مكة» التي تغنى بها بأقدس الأماكن الإسلامية، وأهمها كتاب «لبنان إن حكى» ويعتبر بمثابة الكتاب الأهم لمناصري القومية اللبنانية، عبر سرد وإعادة كتابة أهم الأساطير والحكايات التاريخية التراثية اللبنانية. 

 

اللهجة والأبجدية اللبنانية  

صمم سعيد عقل أبجديته للغة اللبنانية المكونة من 36 حرفًا، مستخدمًا الأبجدية اللاتينية، بالإضافة إلى بضعة أحرف مصممة حديثًا، وبعض الحروف اللاتينية المعلمة لتتناسب مع علم الأصوات اللبناني. 

 

صحيفة لبنان «أبجدية سعيد عقل»                                                                 العدد رقم 686

 

 أبجدية سعيد عقل 

(A، B، C، Ç، D، E، F، G، H، I، J، K، L، M، N، O، P، Q، R، S، T، U، V، W، X، Y، Z).

1. الألف- C with diacritic
2. be - B
3. pe - P
4. te - T
5. التاء- T with diacritic
6. jiin - J
7. xe (ḥ) - X
8. ke - K
9. daal - D
10. الدال - D with diacritic
11. re - R
12. zayn - Z
13. الزاي- Z with diacritic
14. siin - S
15. saad - S with diacritic
16. ciin - C
17. العين- Y with diacritic
18. gayn - G
19. ge - G with diacritic
20. fe - F
21. ve - V
22. qaaf - Q
23. laam - L
24. miim - M
25. nuun - N
26. he - H
27. waaw - W
28. a - A
29. ah - A with diacritic
30. i - I
31. eh - E
32. ə - E with diacritic
33. o - O
34. u - U
35. uh - U with diacritic
36. ye - Y 

جائزة سعيد عقل 


منذ السبعينيات تمنح جائزة عقل لأفضل مقال باللهجة اللبنانية، حيث مُنحت الجائزة للعديد من المفكرين والفنانين اللبنانيين. 

أعماله 

دواوين
1935: بنت يفتاح
1937: المجدليّة
1944: قدموس
1950: رندلى
1954: مشكلة النخبة
1960: أجمل منك...؟ لا!
1960: لبنان إن حكى
1961: كأس الخمر
1961: يارا
1961: أجراس الياسمين
1972: كتاب الورد
1979: قصائد من دفتري
1974: كما الأعمدة
1978: خماسيات 

 

من قصائده:

قرأت مجدك
شام يا ذا السيف
سائليني
خذني بعينيك
يا شام عاد الصيف
حملت بيروت
ألعينيكِ
مرّ بي
نسمت
غنيت مكة
 

وفاته

تُوفي سعيد عقل في 28 نوفمبر عام 2014، عن عمرٍ ناهز 103 سنة.

سعيد عقل اللهجة اللبنانية المفكرين والفنانين اللبنانيين لبنان إن حكى الحروف اللاتينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جوز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة الراحل علاء عبد الخالق

هيعتذر بفيديو لسيدات تونس.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

عاجل.. وفاة الفنان علاء عبد الخالق

مفاجأة.. الزمالك يدرس الانسحاب من لقاء الأهلي بالدوري

تعرف على عمر الفنان علاء عبد الخالق عند وفاته

بيراميدز يوجه صدمة مدوية لـ الأهلي ..تفاصيل مثيرة

أحمد موسى يزف بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تصحيح امتحان الكيمياء

استغلاها..فضيحة تهز السيدة زينب مدرب لياقة بدنية وصديقه يعترفان بتصوير العشيقة عارية

موضوعات متعلقة

بدء العرض المسرحي قصر الشوك على مسرح أكاديمية الفنون بالجيزة

مكتبة مصر الجديدة العامة تعرض وتناقش فيلم «نينوتشكا».. 14 الجاري

اليوم بمسرح الهناجر.. شباب لايف يحيي الليلة الرابعة لاحتفال الإنتاج الثقافي بثورة 30 يونيو

ثقافة قنا تناقش مكتسبات ثورة 30 يونيو |صور

تل اليهودية.. تعرف على أبرز الحفائر والاكتشافات بالمنطقة الأثرية

560 ساعة غوص لدراسة وانتشال حطام سفينة فينيقية غارقة منذ 2500 عام.. تفاصيل

فرحة مصر.. احتفالات لقصور الثقافة بالقصير والغردقة وحلايب في ذكرى 30 يونيو

احتفالات ثقافة بني سويف بذكرى ثورة 30 يونيو|صور

ترشيحاتنا

رغم انفجارها بقوة.. لماذا خرجت أجزاء من الغواصة تيتان سليمة وكاملة؟

جوتيريش: قلق إزاء تطورات الوضع في مدينة جنين

تفريغ مائي غير مسبوق.. عباس شراقي يرصد ارتباكا في تشغيل السدود الإثيوبية

معوض: الأهلي مطالب بتعويض مركز «حمدي» سريعًا.. ومصطفى فتحي صفقة الموسم لبيراميدز

أول تعليق من الخارجية الأمريكية على تصاعد الأحداث في مخيم جنين

دعاء يغفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر .. يمحو المعاصي والكبائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صمم أبجدية مناسبة لعلم الأصوات اللبناني.. ذكرى ميلاد الشاعر سعيد عقل

داري رموشك.. هل فقد الفنان علاء عبد الخالق بصره قبل وفاته؟

روضة السيدة زينب تشهد ورش ومحاضرات ضمن فعاليات قصور الثقافة بالإسكان البديل|صور

4 عروض فنية خلال شهر يوليو على مسرح الطليعة| صور

فيديو

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ