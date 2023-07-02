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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

احتفالات ثقافة بني سويف بذكرى ثورة 30 يونيو|صور

احتفال ثقافة بني
احتفال ثقافة بني سويف بذكرى ثورة 30 يونيو

أقام فرع ثقافة بني سويف احتفالية فنية بنادي الشرطة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

 

ثورة يونيو علامة مضيئة 

 

بدأت الاحتفالية بمحاضرة عنوانها "فجر جديد لجمهورية جديدة"، تحدث خلالها نعيم حماد، موضحًا أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر الحديث والتي أعادت الوطن إلى المسار الصحيح نحو تحقيق الأمن والأمان والاستقرار. 

 

أمسية شعرية 

 

هذا بجانب أمسية شعرية عن الثورة للشاعرين منصور النويري وجمال عبد الله قدما بها عددًا من القصائد الوطنية، وفي الختام قدمت فرقة الموسيقى العربية عددًا من الأغاني الوطنية. 

 

حضر الحفل د. أحمد خليفة مدير عام ثقافة بني سويف، ويأتي في إطار الفعاليات المكثفة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وباقي الأقاليم بامتداد محافظات الجمهورية احتفالا بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو وبيان مكتسباتها وآثارها على الوطن. 

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احتفالية ثقافة بني سويف| صور

 

احتفال ثقافة بني سويف بذكرى ثورة 30 يونيو 
احتفال ثقافة بني سويف بذكرى ثورة 30 يونيو
احتفال ثقافة بني سويف بذكرى ثورة 30 يونيو
احتفال ثقافة بني سويف بذكرى ثورة 30 يونيو
احتفال ثقافة بني سويف بذكرى ثورة 30 يونيو
احتفال ثقافة بني سويف بذكرى ثورة 30 يونيو
30 يونيو فجر جديد لجمهورية جديدة ثقافة بنى سويف الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة ثورة ٣٠ يونيو

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