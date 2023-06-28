نسخ صينية نادرة من القرآن في معرض للكتب الأثرية بلندن |تفاصيل

قدّم معرض سنوي للكتب النادرة في لندن مجموعة من المخطوطات والكتب النادرة من بينها نسخ من القرآن الكريم، بمشاركة أكثر من مائة عارض متخصص في الكتب الأثرية والنادرة، حيث قاموا بعرض مجموعاتهم الخاصة التي قُدرت قيمتها المالية بملايين الدولارات.

نسخ نادرة من القرآن وكتب التفسير

وشمل المعرض العديد من الكتب والمخطوطات من ثقافات مختلفة من بينها نسخ نادرة من القرآن الكريم بلغات مختلفة مثل الفرنسية والإنجليزية، ووصلت قيمة إحداها 50 ألف إسترليني.

ومن بين أبرز الكتب الإسلامية الموجودة في قائمة شابيرو للكتب النادرة -أحد العارضين في معرض الأوائل- كتاب "تلخيص البيان في مجازات القرآن" أو "مجازة الراضي" وهو تفسير شيعي من تأليف الشاعر البغدادي الشريف الرضي. وقد سجل بوصفه أقدم كتب علم التفسير والذي يعرض مجمل ما وقف عليه في القرآن الكريم من جميل الاستعارات وغريب المجازات، وتم تقييم تلك النسخة بما يتجاوز 124 ألف إسترليني وهي نسخة تعود إلى العام 400 من الهجرة.

دليل وجود العرب بالصين

جزء من القرآن بزخارف صينية مع وصف دخول الإسلام الصين على يد الصحابي سعد بن أبي وقاص

كما تضم القائمة الجزء التاسع عشر من القرآن الكريم لمصحف مزخرف نادر بتصاميم صينية إسلامية تعود لعام 953 هجرية، وهى تحتوي على سورة الشعراء كاملة حتى سورة النمل منسوخة بيد الخطاط شمس الدين بن موسى السيني في اليونان، ويصفها التاجر إنليبرس جيلهوفر بأنها دليل على الوجود العربي بالصين الذي يعود لفترة الخلافة الأولى.

ويوضح وصف القطعة فضل الصحابي سعد بن أبي وقاص في دخول الإسلام إلى الصين، و توضح المخطوطة أقسام القرآن كما كتبها المسلمون الصينيون بتأثير صيني واضح في كل الزخارف بالمخطوطة والتي قدرت بمبلغ 75 ألف جنيه إسترليني.

الاحتفاء بوليام شكسبير

على جانب آخر، احتفل معرض هذا العام بذكرى مرور 400 عام على كتابات شكسبير، وقد عرض كتاباً يضم 36 مسرحية لهذا الأديب الإنجليزي، ما اعتبره المؤرخون حجر أساس الشرعة الأدبية الغربية، وتم عرض المطبوعة خلال 4 أيام ولكن لم يحالفها الحظ وقت العرض ولكنها حققت لاحقا رقما قياسيا ببيعها عن طريق أبرز تجار الكتب النادرة بمؤسسة بيتر هارينغتون.

ويعتمد المعرض على استقطاب جمهور متنوع من هواة جمع الكتب القيمة الأثرياء ومن العائلات الملكية ومشاهير هوليود ووادي السيليكون.