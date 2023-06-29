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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

على مسرح الهناجر.. احتفال الإنتاج الثقافي بثورة 30 يونيو

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني

يحتفل قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بذكرى ثورة 30 يونيو، خلال الفترة من 30 يونيو الجاري حتى 5 يوليو المقبل، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون. 

 

احتفالات قطاع شئون الإنتاج الثقافي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

 

تقام ليالي الاحتفال، فى التاسعة من مساء كل ليلة، و تُقدم بالمجان كخدمة فنية للجمهور، احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو . 

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فعاليات ليالي الاحتفال

 

احتفالات قطاع شئون الإنتاج الثقافي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

 

تحيي الليلة الأولى فرقة كورال روح الشرق - جامعة عين شمس. ويحيى اليوم الثاني عازف القانون صابر عبد الستار وفرقته الموسيقية . 

 

أما اليوم الثالث يتضمن باقة من الأغاني لنجوم مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، وهم الفنانين :أميرة رضا، منار الشاذلي، مؤمن خليل، أحمد شرف . 

 

احتفالات قطاع شئون الإنتاج الثقافي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

ويشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، فى اليوم الرابع للاحتفال، حيث يحيي الحفل فريق شباب لايف بفرقة أنغام الشباب: عماد كمال، كمال كمال، أحمد الأمير، عبدالله الجسمي. تحت إشراف الفنان ماهر عبيد مدير عام الفرقة .

أما اليوم الخامس للاحتفال، يعيش جمهور ساحة الهناجر مع صوت الفنانة فاطمة محمد علي وفرقتها الموسيقية، حيث تشدو بباقة من أشهر الأغاني لكبار نجوم الطرب فى مصر والعالم العربى .

ويختتم الاحتفال بأمسية شعرية غنائية، يشارك فيها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمى، وفرقته الموسيقية. كما يقدم الشاعر محمد بهجت مجموعة من القصائد الشعرية فى حب الوطن .

30 يونيو حب الوطن البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية مسرح الهناجر المخرج خالد جلال الدكتورة نيفين الكيلاني

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