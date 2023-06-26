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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ 60 جنيها فقط.. تعرف على أفلام العيد المعروضة في دار الأوبرا

مركز الهناجر
مركز الهناجر

تستعد سينما الهناجر وسينما مركز الابداع الفني بدار الاوبرا المصرية لعرض فيلمين من الاعمال المقرر طرحها في عيد الفطر المبارك . 

حيث من المقرر عرض فيلمي بيت الروبي وتاج خلال بدا من الغد الى في السينمات ، علي أن تكون سعر التذكرة 60 جنيه فقط . 

فيلم "بيت الروبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الرابعة في السينما بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك فى بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، و "من أجل زيكو" الذى شارك فى بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، إضافة إلى فيلم "شلبى" الذى عرض بداية العام الجديد

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أفلام عيد الأضحى 2023.. برومو تامر حسني يدخل الأعلى مشاهدة بـ تاج

أما فيلم تاج فيشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم تامر حسني، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، محمد أبو داوود، سمر محمد متولي، ساندي وأحمد عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج سارة وفيق.

وينتمي فيلم "تاج" لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات. ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية. 

وطرح الفنان تامر حسني البرومو الرسمي لفيلم «تاج»، عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام"، وذلك تمهيدًا لعرضه في عيد الاضحى المبارك.

وظهر تامر حسني في البرومو بشخصية شاب يدعى «تاج»، يكتشف أن لديه قوة خارقة تمكنه من فعل أمور غير طبيعية ويطير في الهواء ويخترق الجدران، وذلك في إطار مغلف بالإثارة والكوميديا، وأيضا الرومانسية .

دار الاوبرا المصرية دينا الشربيني سينما الهناجر سينما مركز الإبداع الفني فيلم بيت الروبى كريم محمود عبد العزيز فيلم تاج مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا مركز الابداع الفني

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