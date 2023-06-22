شباك التذاكر.. بيت الروبي يخطف المركز الأول و«ب 19» يحقق 353 جنيها

تشهد دور العرض عددًا من الأفلام الجديدة، تتنافس فى موسم الصيف بشباك التذاكر، وفى السطور التالية نستعرض إجمالي الإيرادات، ليلة أمس، الأربعاء.

“بيت الروبي”

تمكن فيلم بيت الروبي من تصدر شباك التذاكر المصرية أمس، الأربعاء، في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية.

حقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 2,093,355 مليون جنيه، ليحصل على المركز الأول بين الأعمال التي يتم عرضها حاليا في السينمات.

فيلم "بيت الروبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الرابعة في السينما بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك فى بطولته إياد نصار، وأسماء أبو اليزيد، وسارة الشامى، و "من أجل زيكو" الذى شارك فى بطولته منة شلبى، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، إضافة إلى فيلم "شلبى" الذى عرض بداية العام الجديد.

بيت الروبى

“شوجر دادي”

احتل فيلم “شوجر دادي” المركز الاول، حيث حقق 55,484 ألف جنيه وتدور أحداثه في إطار كوميدي، من خلال مناقشة أزمة منتصف العمر، والتي تقلب الأحداث رأسًا على عقب.

الفيلم بطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وتامر هجرس، وحمدي الميرغني، ومصطفى غريب، ومي الغيطي، ومحمد محمود، وفرح الزاهد، والراقصة جوهرة، ومن تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم وإنتاج شركة نيوسنشري، توزيع “داخلي دولار” فيلم، وتوزيع خارجي شركة أورينت، وشارك في الإنتاج شركات أفلام مصر العالمية، وسينرجي، وماجيك بينز، وفيلم سكوير.

شوجر دادي

“يوم 13”

كما حقق فيلم “يوم 13” إيرادات 53,174 ألف جنيه، ويعد هذا العمل أول فيلم عربى رعب يتم تصويره وعرضه بتقنية 3d، وهو العمل الذى يقوم ببطولته كل من أحمد داود ودينا الشربينى وشريف منير وأحمد زاهر وجومانا مراد وأروى جودة ومحمود عبد المغنى ومجموعة كبيرة من النجوم، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله، الذى يعود إلى الإخراج والإنتاج بعد فترة توقف طويلة، حيث كان آخر أعماله الإخراجية مسلسل "الزيبق" فى عام 2017.

يوم 13

“بعد الشر”

أما فيلم “بعد الشر”، فقد حقق مبلغ 18,086 ألف جنيه، وتدور أحداثه حول طيار يتعرض لمواقف كوميدية وأزمات يحاول الخروج منها، وذلك من خلال شخصية سولى الذى يهرب من زوجته فرح فيجد نفسه عالقًا فى علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية رفقة صديقه المقرب مشمش، ولكن فى إطار كوميدى، كما يظهر فى الفيلم عدد من النجوم كضيوف شرف فى الفيلم.

ويضم العمل في بطولته بجانب علي ربيع، ورنا رئيس، كلًا من ميرنا نور الدين، وأوس أوس، وعمرو عبد الجليل، وألفت عمر، وهالة فاخر، وشيرين، والفيلم من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال، وتحت قيادة المخرج أحمد عبد الوهاب.

“هارلي”

وحقق فيلم “هارلي” بطولة محمد رمضان مبلغ 10,241 ألف جنيه، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته فى مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مى عمر.

ويشارك فى بطولة العمل كل من مي عمر ومحمود حميدة ومى كساب وأحمد داش وإخراج محمد سمير وتأليف محمد سمير مبروك.

“رهبة”

وحقق فيلم “رهبة” الذي يقوم ببطولته أحمد الفيشاوي، ونسرين أمين، وسما إبراهيم، وثراء جبيلن وبيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، ومصطفى غريب، وبسمة بغدادي وعدد آخر من الفنانين الشباب والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق، مبلغ 4,140 ألف جنيه مصري.

رهبة

“ابن الحاج أحمد”

بينما حقق فيلم "ابن الحاج أحمد"، بطولة الفنان شيكو مبلغ 862 جنياه، ليأتي في المركز الرابع.

ويعد هذا الفيلم أول بطولة فردية لـ شيكو بعد مشاركته هشام ماجد وأحمد فهمى فى عدد من الأعمال الناجحة، والفيلم للمخرج معتز التونى، ويشارك فى بطولته عدد من نجوم الكوميديا منهم رحمة أحمد، وسيد رجب، إضافة إلى صبرى فواز، ومن تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى، وفكرة عمرو سلامة.

“19 ب”

وحقق فيلم “19 ب” من بطولة سيد رجب وناهد السباعي وأحمد خالد صالح مبلغ 353 جنيها في أول أيام عرضه، حيث تدور أحداث الفيلم في ڤيلا قديمة هجرها سكانها منذ عشرات السنين، حيث يعيش حارس عجوز حياة شديدة الروتينية، ويقضي أغلب يومه في عزلة عن عالم الشارع الخارجي المجنون، حتى يجد نفسه مجبراً على خوض مواجهة تغير حياته بالكامل.