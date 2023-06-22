رفع فيلم مغامرات كوكو من السينمات.. تفاصيل

رفع خلال الساعات الماضية فيلم مغامرات كوكو من بطولة الفنان بيومي فؤاد من دور العرض السينمائي بعد تحقيقه إيرادات منخفضة .

وحقق فيلم مغامرات كوكو اجمالي ايرادات وصلت الي 2 مليون و 600 الف جنيه في حين انه حقق في آخر أيام عرضه 500 جنيه فقط .

والفيلم يناقش قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ليس بين البشر، ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطرى، حيث يمتلك هذا المستشفى دكتور فوزي "خالد الصاوي"، ويدخل معه في عداء كوكو الذي يجسد دوره بيومى فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة.

ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب بيومى فؤاد وشيرين رضا كل من خالد الصاوى وإيهاب فهمى ومنة فضالى ونانسي صلاح وأوس أوس وحمدى الميرغنى وعمرو عبد العزيز.

وكان آخر أعمال بيومي فؤاد هو فيلم شوجر دادي الفيلم ويشاركه البطولة ليلى علوي، ، تامر هجرس، حمدي الميرغني، مصطفى غريب، مي الغيطي، محمد محمود، فرح الزاهد، الراقصة جوهرة ومن تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم وإنتاج شركة نيوسنشري، توزيع داخلي دولار فيلم، وتوزيع خارجي شركة أورينت، وشارك في الإنتاج شركات أفلام مصر العالمية، سينرجي، ماجيك بينز، وفيلم سكوي