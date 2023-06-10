منها اثنان لم يتجاوزا 600 جنيه.. إيرادات الأفلام أمس

تشهد دور العرض 9 أفلام جديدة، تتنافس فى موسم الفطر السينمائي فى شباك التذاكر، وهي “هارلى” و"ابن الحاج أحمد" و"ساعة إجابة" و"يوم 13" و"مغامرات كوكو" و"بعد الشر" و"19 ب" و"شوجر دادى" و"رهبة".

وفى السطور التالية، نستعرض إجمالى الإيرادات أمس، الجمعة، والتى بلغت قيمتها 751129 جنيها.

شوجر دادى

حقق فيلم “شوجر دادي” المركز الأول، حيث بلغت إيراداته 329526 جنيها، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، من خلال مناقشة أزمة منتصف العمر، والتي تقلب الأحداث رأسًا على عقب.

الفيلم بطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وتامر هجرس، وحمدي الميرغني، ومصطفى غريب، ومي الغيطي، ومحمد محمود، وفرح الزاهد، والراقصة جوهرة، ومن تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم وإنتاج شركة نيوسنشري، توزيع داخلي دولار فيلم، وتوزيع خارجي شركة أورينت، وشارك في الإنتاج شركات أفلام مصر العالمية، وسينرجي، وماجيك بينز، وفيلم سكوير.

يوم 13

كما حجز فيلم “يوم 13” مكانه فى المركز الثانى، حيث بلغت إيراداته 214274 جنيه، والذى تم تأجيل عرضه أكثر من مرة حتى وجد صناعه الفرصة المناسبة لعرض الفيلم فى عيد الفطر.

ويعد هذا العمل أول فيلم عربى رعب يتم تصويره وعرضه بتقنية 3d، وهو العمل الذى يقوم ببطولته كل من أحمد داود ودينا الشربينى وشريف منير وأحمد زاهر وجومانا مراد وأروى جودة ومحمود عبد المغنى ومجموعة كبيرة من النجوم، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله، الذى يعود إلى الإخراج والإنتاج بعد فترة توقف طويلة، حيث كان آخر أعماله الإخراجية مسلسل "الزيبق" فى عام 2017.

بعد الشر

أما فيلم “بعد الشر” فقد حقق مبلغ 88768 جنيها، ليحتل المركز الثالث، وتدور أحداثه حول طيار يتعرض لمواقف كوميدية وأزمات يحاول الخروج منها، وذلك من خلال شخصية سولى الذى يهرب من زوجته فرح فيجد نفسه عالقًا فى علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية رفقة صديقه المقرب مشمش، ولكن فى إطار كوميدى، كما يظهر فى الفيلم عدد من النجوم كضيوف شرف فى الفيلم.

ويضم العمل في بطولته بجانب علي ربيع، ورنا رئيس، كلًا من ميرنا نور الدين، وأوس أوس، وعمرو عبد الجليل، وألفت عمر، وهالة فاخر، وشيرين، والفيلم من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال، وتحت قيادة المخرج أحمد عبد الوهاب.

رهبة

وفاز فيلم “رهبة” بالمركز الرابع، حيث بلغت إيراداته 59377 جنيها.

والفيلم يقوم ببطولته أحمد الفيشاوي، ونسرين أمين، وسما إبراهيم، وثراء جبيل، وبيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، ومصطفى غريب، وبسمة بغدادي، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق.

هارلي

وحقق فيلم “هارلي” بطولة محمد رمضان مبلغ 47272 جنيه، ليحتل المركز الخامس، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته فى مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مى عمر.

ويشارك فى بطولة العمل كل من مى عمر ومحمود حميدة ومى كساب وأحمد داش، وإخراج محمد سمير وتأليف محمد سمير مبروك.

19 ب

بينما احتل فيلم “19 ب” المركز السادس، حيث بلغ حجم إيراداته 5491 جنيها.

فيلم “19 ب” يقوم ببطولته كل من سيد رجب وناهد السباعى وأحمد خالد صالح، وتأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد، وتدور أحداث الفيلم حول حارس عقار يتعرض لعدد من المواقف الصعبة بسبب البلطجي الذى يتعرض له مرارا وتكرارا حيث يرغب فى استغلال الفيلا التى يحرسها.

ابن الحاج أحمد

بينما حقق فيلم "ابن الحاج أحمد"، بطولة الفنان شيكو مبلغ 5850 جنيها، ليأتي في المركز السابع.

ويعد هذا الفيلم أول بطولة فردية لـ شيكو بعد مشاركته هشام ماجد وأحمد فهمى فى عدد من الأعمال الناجحة، والفيلم للمخرج معتز التونى، ويشارك فى بطولته عدد من نجوم الكوميديا منهم رحمة أحمد، وسيد رجب، إضافة إلى صبرى فواز، ومن تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى، وفكرة عمرو سلامة.

مغامرات كوكو

بينما يعرض فيلم “مغامرات كوكو" والذى يحتل المركز الثامن بإيرادات بلغت 399 جنيها، الذى يشهد ثانى بطولة للفنان بيومى فؤاد.

والفيلم يناقش قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ليس بين البشر، ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطرى، حيث يمتلك هذا المستشفى دكتور فوزي "خالد الصاوي"، ويدخل معه في عداء كوكو الذي يجسد دوره بيومى فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة.

ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب بيومى فؤاد وشيرين رضا؛ كل من خالد الصاوى وإيهاب فهمى ومنة فضالى ونانسي صلاح وأوس أوس وحمدى الميرغنى وعمرو عبد العزيز.

ساعة إجابة

بينما جاء فى المركز التاسع والأخير فيلم "ساعة إجابة"، والذى حقق إيرادات بلغت 172 جنيها.

ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، حيث يقوم ببطولة الفيلم الطفل سليم مصطفى الذي خطف قلوب المشاهدين بشخصية يونس في مسلسل “ليه لأ؟”، ويشاركه بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، منهم سوسن بدر، وغادة عادل، وشريف سلامة، وآيتن عامر، ونجلاء بدر، وانتصار، ومحمد ثروت، وبدرية طلبة، وفيدرا، وفراس سعيد، وإيمان السيد، ومراد مكرم، وأحمد فتحي، وأحمد طلعت، ولطيفة فهمي، ومجدي البحيري، بالإضافة إلى المغني الشعبي عمر كمال الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضا.

والعمل فكرة أحمد شيكو، ومن تأليف ورشة كتابة بعنوان "ورق عنب" التي تضم شيرين علاء، ومحمد خضر، وأحمد شيكو، وريم معاليفي، ومصطفى خضر، ورحاب نبيل، وإخراج مصطفى أبو سيف.