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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أفلام عيد الأضحى 2023.. برومو تامر حسني يدخل الأعلى مشاهدة بـ تاج

تامر حسني
تامر حسني

تمكن برومو فيلم “ تاج” من بطولة تامر حسني ، والذى من المقرر ان يطرح خلال موسم عيد الأضحي المبارك ، من الدخول الي قائمة الفيديوهات الأعلي مشاهدة فى مصر ، عبر موقع يوتيوب .

وحقق برومو فيلم تاج من بطولة تامر حسني ودينا الشربيني ما يزيد عن مليون ونصف مشاهدة فى غضون 24 ساعة فقط .

ينتمي فيلم "تاج" لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات. ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.

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وكان قد دشن عدد من رواد السوشيال ميديا اسم الفنان “تامر حسني”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك للتعليق علي الإعلان التشويقي لفيلم “تاج”.

وتصدر اسم تامر حسني، قائمة تريند الأكثر تداولًا عبر “تويتر”.

برومو فيلم تاج :

طرح الفنان تامر حسني البرومو الرسمي لفيلم «تاج»، عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام"، وذلك تمهيدًا لعرضه في عيد الاضحى المبارك.


ظهر تامر حسني في البرومو بشخصية شاب يدعى «تاج»، يكتشف أن لديه قوة خارقة تمكنه من فعل أمور غير طبيعية ويطير في الهواء ويخترق الجدران، وذلك في إطار مغلف بالإثارة والكوميديا، وأيضا الرومانسية .

فيلم بحبك :

 يُذكر أن آخر أعمال تامر حسني السينمائية هو فيلم "بحبك"، من بطولة وتأليف وإخراج تامر حسني، وشارك في بطولته هنا الزاهد، وحمدي الميرغني، ومدحت تيخة، وهدى المفتي، وأحمد عزمي، وتميم عبده، وآخرون.

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