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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يحافظ على الصدارة.. بيت الروبي يتجاوز الـ 4 ملايين جنيه أمس

بيت الروبي
بيت الروبي

تمكن فيلم بيت الروبي من الحفاظ لليوم الثالث على التوالي على تصدر  شباك التذاكر  المصرية أمس الجمعة بالسينمات المصرية .

حقق الفيلم إيرادات وصلت إلي 4,100,713 ملايينجنيه، ليحصل علي المركز الاول بين الاعمال التي يتم عرضها حاليا في السينمات .

فيلم "بيت الروبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الرابعة في السينما بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك فى بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، و "من أجل زيكو" الذى شارك فى بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، إضافة إلى فيلم "شلبى" الذى عرض بداية العام الجديد.

أما كريم عبد العزيز فيتعاون مع المخرج بيتر ميمى للمرة الأولى في السينما والثالثة بوجه عام، وذلك بعدما قدم معه مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني والجزء الثالث، وكان مقررا التعاون سوياً في مسلسل "الحشاشين" في رمضان المقبل، إلا أنه تم تأجيله لشهر رمضان 2024 حسبما أعلن كريم عبد العزيز بسبب أن العمل ضخم إنتاجياً ويحتاج إلى وقت كبير للتحضيرات.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم بيت الروبي الأغنية الدعائية للفيلم “سمع هس” والتى يقوم بغنائها كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ومحمود العسيلي.

الأغنية من كلمات فليبينو وألحان و توزيع أحمد طارق يحيى ومن إخراج بيتر ميمي.

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ايردات السينما أمس : 

فيما حقق فيلم شوجر دادي ايرادات أمس وصلت الى 77,409 الف جنية  ، وحقق فيلم يوم 13 مبلغ  65,320 الف جنية ، وحقق فيلم بعد الشر ايرادات بلغت  الف جنية 12,079 الف جنية .

بينما حقق فيلم هارلي ايراد أمس وصل الى 9,287 الف جنية ، وحقق فيلم رهبة مبلغ 2,079 الف جنية  ، وحصد فيلم ب 19 ايرادات وصلت الى 1,059 الف جنية  ، بينما جاء فى المركز الاخير فيلم ابن الحاج أحمد بمبلغ 864  جنية فقط.

 



 

بيت الروبي أسماء أبو اليزيد المخرج بيتر ميمي كريم محمود عبد العزيز كريم عبد العزيز مسلسل الاختيار مسلسل الحشاشين مسلسل الاختيار

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