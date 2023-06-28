صدر حديثًا.. ترجمة عربية لرواية «معجزة تلً الكرز» للكاتبة صن مي هوانغ

صدر حديثًا عن دار ثقافة للنشر، ترجمة عربية لرواية «معجزة تلّ الكرز.. أزمة في الحديقة الخلفية» للكاتبة الكورية الجنوبية الأكثر شهرة وتحقيقًا للمبيعات على مستوى العالم "صن مي هوانغ"، وترجمتها إلى العربية المترجمة منار أحمد الديناري.

غلاف الرواية

من أجواء الرواية

بطل الرواية في "معجزة تلّ الكرز" هو العجوز "كانغ" الذي ابتاع منزلاً كبيراً ليعوّض نفسه عن طفولته البائسة. أنهت الكاتبة هوانغ صن مي الرواية أثناء إقامتها في النمسا لمدة أربع شهور. وطالما ذكّرها الكرسي الشاغر في المنتزه القريب من منزلها بكرسي والدها الذي كان يجلس عليه أثناء مرضه بالسرطان.

كان "كانغ" يعيش في مخزن متهالك بحديقة منزل الآنسة "سونغ" حيث يعمل والده، الذي توفي بسبب أرجوحة سخيفة. كبر كانغ وأصبح ميسوراً وتمكّن من شراء المنزل وعاد إليه بعد إصابته بورم في المخ، وشيّد سياجاً هائلاً حول ممتلكاته، ومع ذلك اكتشف أن الجميع يدخلون ويخرجون من حديقته بأريحية شديدة. لكن العصبية والغضب يصبّان فقط في مصلحة ورم دماغه اللعين، لذا كان عليه أن يكبح جماح غضبه أمام استفزازات سانغ هوني وأسئلة يوري وهراء الجدة العجوز.

معجزة تلّ الكرز هي "مساحة لتخليد الذاكرة الشخصية". وتخلص الرواية إلى حكمة مفادها أن الإنسان لن يعيش حياته بحقّ قبل أن يتخلص من أشباح الماضي، كما أرست المؤلفة مبدأ التكافل حيث كان "تلّ الكرز" يعاني من أزمات تنموية ويحتاج إلى حلول تكافلية بدلاً من السياج والأسوار.

صن مي هوانغ

صن مي هوانغ

صن مي هوانغ كاتبة من كوريا الجنوبية، اشتُهرت بقصة «الدجاجة التي حلمت بالطيران»، والتي تمّ تحويلها إلى فيلم رسوم متحركة في كوريا الجنوبية تحت عنوان «ليفي، دجاجة في البرّية».



وُلدت صن مي هوانغ في عام 1963، التحقت بالمدرسة الثانوية من خلال اجتياز امتحان الشهادة، وتخرّجت من قسم الكتابة الإبداعية في معهد سيول للفنون وجامعة غوانغجو، ومن كلّية الدراسات العليا في جامعة تشونغ أنغ.

وتعمل صن مي هوانغ كأستاذة مساعدة في كلية الآداب في معهد سيول للفنون. بدأت الكتابة في عام 1995، ومنذ ذلك الحين، نشرت ما يقرب من 30 كتابًا في مختلف الأنواع الأدبية.

حصلت صن مي هوانغ على عدة جوائز أبرزها: جائزة نونغ مين الأدبية عام 1995، جائزة تاملا الأدبية عام 1997، جائزة إس بي إس ميديا الأدبية عام 2001، جائزة سيجونغ لأدب الأطفال عام 2003، جائزة أفضل كتاب في العام في بولندا عام 2012.