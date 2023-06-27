ثاني أصغر فائز بها.. الروائي ألبير كامو في ذاكرة جائزة نوبل العالمية

تذكرت جائزة نوبل العالمية، ألبير كامو، الفيلسوف والكاتب المسرحي والروائي الفرنسي، الحائز على جائزتها عام 1957.

ونشر حساب جائزة نوبل العالمية، تغريدة على منصة "تويتر": اقتباسا للروائي ألبير كامو، يقول فيه: "في خضم الشتاء، علمت أخيرا أن هناك صيفا لا يقهر بداخلي".

وأشار الحساب، إلى أنه عندما حصل ألبير كامو على جائزة الأدب لعام 1957؛ كان يبلغ من العمر 44 عاما فقط، وكان ثاني أصغر فائز في الأدب وقت حصوله على الجائزة.

من هو ألبير كامو ؟

ألبير كامو هو كاتب فرنسي جزائري معروف بمؤلفاته العبثية، ومنها: روايتي The stranger عام 1942 وThe Plague عام 1947. ولد في 7 نوفمبر 1913 في الجزائر المحتلة، ونشأ في عائلة فقيرة.

درس الفلسفة بجامعة الجزائر وتأثر بالمدرسة العبثية.

وكان ناشطاً سياسياً أيضا، حيث انضم إلى الحزب الشيوعي وحزب الشعب الجزائري خلال الحرب العالمية الثانية، كما انضم إلى المقاومة الفرنسية وصادق جان بول سارتر.

كانت إسهامات ألبير كامو في فترة مابعد الحرب، تُظهر نظريته حول المدرسة العبثية.

تزوج كامو مرتين، وأنجب توأماً، لكنه أكد لاحقاً رفضه لمؤسسة الزواج.

وعلى الرغم من تحصيله العلمي المتقدم؛ كان يرفض عند تقدمه للعمل في مجال التدريس بسبب مشاكل صحية، حيث كان يعاني من مرض السل.

حصل كامو على جائزة نوبل للآداب عام 1957، وتُوفي في حادث سير، في الرابع من يناير عام 1960، عن عمرٍ ناهز 46 عاماً.