عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

محمد أبو الغار يحصد جائزة النيل في العلوم التكنولوجية المتقدمة

الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو الغار

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير الدولة للتعليم العالي والبحث العلمي، عن فوز الدكتور محمد أبو الغار، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة، بجائزة النيل في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة.

 

مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

وقد أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 180، الأحد، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس وبحضور جميع أعضاء المجلس حضورياً أو من خلال تطبيق زووم، أسماء العلماء الفائزين بجوائز الدولة (النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية)، وقال الدكتور محمد أيمن عاشور خلال مجلس الأكاديمية، إن هذا اليوم يعتبر من أبرز الأحداث العلمية المهمة بعد عيد العلم برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي العلم والعلماء.

 

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن يوم إعلان جوائز الدولة هو يوم هام ينتظره جميع العلماء وشباب الباحثين في مصر، وهو بمثابة تكريم من الدولة وتقديراً منها لجهود العلماء في الارتقاء بالوطن وبناء الجمهورية الجديدة واقتصاد المعرفة، ويأتي إعلان جوائز الدولة من العاصمة الإدارية الجديدة وهو يوم له معنى في تاريخ البحث العلمي المصري وشاهد عيان على الجمهورية الجديدة وتقديرها للعلم والعلماء.

 

 وأوضح الدكتور محمد أيمن عاشور، أن عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام 52 جائزة منحت لـ 53 فائزاً، وتتراوح قيمة الجائزة من 500 ألف جنيه (النيل) حتى 50 ألف جنيه (التشجيعية)، وميداليات ذهبية وفضية.

بعد حالة الجدل.. تعرف على سبب إلغاء معرض كاريكاتير عن الشيخ الشعراوي|خاص

صدر حديثاً.. صعود وسقوط الشمبانزي الثالث.. للكاتب الأمريكي جاريد دايموند| تفاصيل

تراث لامادي.. خبير آثار يطالب بتسجيل الاحتفالات الشعبية للحجيج باليونسكو

ثقافة المنيا تقدم «طق طق ابن الغابة» على مسرح المحافظة|صور

ابن الملكة كليوباترا وآخر حكام البطالمة|معلومات مجهولة عن بطليموس في ذكرى ميلاده.. تفاصيل

ختام مبادرة أطفالنا ولقاء عن التراث الشعبي بفعاليات قصور الثقافة بالفيوم| صور

قصور الثقافة تطلق تدريبات ابدأ حلمك بمدينة موط في الوادي الجديد| صور

بناء قدرات الشباب والتحديات.. الإيسيسكو تستقبل صحفيين وصناع محتوى يعيشون بالقدس|صور

الإسكان البديل.. ثقافة الإسكندرية تناقش أسس التغذية السليمة بـ «بشاير الخير»|صور

فرحة عيد الأضحى في لوحات فنية لأطفال الغربية|صور

الفائزون بجوائز الدولة 

وقد فاز الدكتور حسن أبو العينين، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة المنصورة، والدكتور محمد أبو الغار، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة بجائزة النيل في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، 

 

جوائز الدولة التقديرية

ومُنحت جوائز الدولة التقديرية منحت لثلاثة فائزين وهم الدكتور محمد أحمد طه حنفي، أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور شريف زين العابدين أحمد عبد ربه، أستاذ باحث بالمركز القومي للبحوث، والدكتور محمد عبد الحارث محمد عبد الرحمن، أستاذ متفرغ بالمعهد القومي لعلوم الليزر جامعة القاهرة. 

 

جوائز الدولة للتفوق 

وبالنسبة لجوائز الدولة للتفوق فقد منحت ل 7 فائزين، وهم: الدكتور سامح عطوة، والدكتور كامل أحمد عبد السلام، والدكتور أشرف عبادي، الدكتور محمد مهدى مرزوق، والدكتور ناصر بركات، الدكتور سعيد معوض الشيخ، والدكتور أحمد عبد الوهاب يوسف.

 

جوائز الدولة التشجيعية 

أما جوائز الدولة التشجيعية منحت منها هذا العام 40 جائزة لعدد 41 فائزاً من شباب الباحثين المصريين، وفي نهاية كلمته وجه الوزير الشكر والتقدير للأكاديمية واللجنة العليا للجوائز والإدارة العامة للجوائز بالأكاديمية على المجهود الكبير والحرفية والشفافية والدقة في تقييم ملفات المتقدمين.

الدكتور محمد أبو الغار جائزة النيل مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عيد العلم وزير التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابنه شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

بسبب الكيمياء.. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

الكويت .. قرار عاجل من الحرس الوطني بشأن الإفراج عن العسكريين الموقوفين

شوف امتحان الكيمياء صعب ولاّ سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة 2023

جوارديولا مازحا: سأستشير مدرب الزمالك بشأن قيادة منتخب مصر

خاص.. أشرف بن شرقي رفض التضحية بهذا المبلغ من أجل الزمالك.. تفاصيل

هتبقى جدة.. صور جديدة تكشف حمل ابنة أصالة في الشهور الأولى

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

موضوعات متعلقة

بعد حالة الجدل.. تعرف على سبب إلغاء معرض كاريكاتير عن الشيخ الشعراوي|خاص

صدر حديثاً.. صعود وسقوط الشمبانزي الثالث.. للكاتب الأمريكي جاريد دايموند| تفاصيل

تراث لامادي.. خبير آثار يطالب بتسجيل الاحتفالات الشعبية للحجيج باليونسكو

ثقافة المنيا تقدم «طق طق ابن الغابة» على مسرح المحافظة|صور

ابن الملكة كليوباترا وآخر حكام البطالمة|معلومات مجهولة عن بطليموس في ذكرى ميلاده.. تفاصيل

ختام مبادرة أطفالنا ولقاء عن التراث الشعبي بفعاليات قصور الثقافة بالفيوم| صور

قصور الثقافة تطلق تدريبات ابدأ حلمك بمدينة موط في الوادي الجديد| صور

بناء قدرات الشباب والتحديات.. الإيسيسكو تستقبل صحفيين وصناع محتوى يعيشون بالقدس|صور

ترشيحاتنا

قلادة النيل ودعوة لقمة العشرين| زيارة مودي للقاهرة تنقل العلاقات لمستوى استراتيجي

بعد أنباء اهتمام الأهلي.. الاتفاق السعودي ينسحب من صفقة نجم الوداد

بعد وساطته في صفقة مع بريجوجين .. بوتين يجري اتصالا هاتفيا مع لوكاشينكو

صادم..شاهد ما يحدث لجسم الإنسان عندما تلسعه نحلة.. فيديو

موبايلات أندرويد مش هتعرف تفرقها عن iPhone .. بسعر يبدأ من 3000 جنيه

بـ 400 ألف جنيه.. سيارات بتكنولوجيات متطورة لذوي الاحتياجات| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتبقى جدة.. صور جديدة تكشف حمل ابنة أصالة في الشهور الأولى

فيديو مروع ..صياد يرمي صنارته ليفأجا بتمساح يجري ورائه بأمريكا

ابنه شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

بعد استقبال توأمها .. أجرأ 10 صور لـ ريهام حجاج | شاهد

فيديو

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

رقصة والدة أصالة تثير الجدل في زفاف ابنها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ