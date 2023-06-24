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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد حالة الجدل.. تعرف على سبب إلغاء معرض كاريكاتير عن الشيخ الشعراوي|خاص

صدى البلد

مرّت منذ أيام قليلة ذكرى رحيل الشيخ الشعراوي، حيث توفي يوم 17 يونيو عام 1998.. وبمناسبة مرور ربع قرن على وفاته أعلن الفنان عماد جمعة مؤسس الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير، قبل عدة أيام عن انعقاد الملتقى السادس لرواد الكاريكاتير، مساء الأربعاء الموافق 21 يونيو الجاري، بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية، للاحتفاء بفضيلة الإمام الراحل الشيخ الشعراوي، لكن لم تتم إقامة المعرض في الموعد المحدد؛ لذلك تواصلنا مع عماد جمعة لاستيضاح الأمر.

 

الشيخ الشعراوي.. ملتقى رواد الكاريكاتير

 

قال الفنان عماد جمعة، في تصريح خاص لـ صدى البلد إنه ذهب يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو لمتابعة تعليق الأعمال المشاركة في معرض الملتقى السادس لرواد الكاريكاتير، والذي يشارك فيه أكتر من 150 فنانا عربيا بأعمالهم الفنية المتنوعة، في مبادرة من الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير للاحتفاء بهذا الرمز الديني. 

 

وأضاف عماد جمعة: طرحت الفكرة على صفحتي على "الفيسبوك"، ووجدت إقبالاً وتفاعلاً طيباً، وحرصت على إبلاغ المشاركين بعد المبالغة في رسم ملامح الوجه سواء بالتصغير أو التكبير كما هو المتبع في بعض رسومات الكاريكاتير، حفاظاً على مكانة الشيخ الشعراوي وجميع الرموز الدينية.

 

انقطاع الكهرباء

 

وتابع: انتهينا من تعليق أعمال المعرض بالكامل حوالي الساعة الخامسة مساء، بعدها تلقيت اتصالاً من الفنانة هبة مراد مدير إدارة المتاحف الكبرى، وقالت لي يا أستاذ عماد  حصلت مشكلة كبيرة في الكهرباء حالياً في القاعة، ولن نتمكن من افتتاح المعرض غداً، وأخبرتني أن الأمر سيستغرق بضعة أيام حتى يتم حل المشكلة.

 

مشكلات تقنية 

 

وأضاف: في اليوم التالي ذهبت إلى الأستاذة هبة مراد، وقابلتني بشكل طيب، وقدمت اعتذارها لي وجميع المشاركين بالمعرض، وسألتها هل هناك أي شيء آخرغير المشكلة المتعلقة الكهرباء؟ وأخبرتني أنه ليس هناك أي سبب آخر وراء التأجيل سوى تعطل الكهرباء، وأكدت أن المعرض يحتفي برمز من رموزنا الدينية، والدولة حريصة على هذا الأمر، ونحن بالفعل قمنا بتعليق الأعمال قبلها بيوم واحد بحضور عدد من الفنانين الذين جاءوا من محافظات مصر لتسليم أعمالهم فى اللحظات الأخيرة قبيل إقامة المعرض، وهم شهود على ما أقول، وتجرى حاليًا محاولات لحل المشكلة التقنية، ومن المحتمل نقل المعرض الى قاعة أخرى داخل الأوبرا، أو إقامته خارجها.  

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محاور المعرض 

 

وأكدت الأعمال المشاركة في معرض الملتقى السادس لرواد الكاريكاتير، على قيم التسامح الديني والوحدة الوطنية، حيث شارك الفنانون بأعمال فنية متنوعة من أنحاء مصر والوطن العربي.

 

تاريخ ملتقى رواد الكاريكاتير 

 

أقيمت الدورة الاولى لملتقى رواد الكاريكاتير في الكويت، فيما شهدت إحدى قاعات الجامعة الأمريكية بالقاهرة إقامة دورته الثانية، وبداية من الدورة الثالثة تقام فعاليات ملتقى رواد الكاريكاتير  في دار الأوبرا المصرية. بقاعة صلاح طاهر. 

 

جانب من الأعمال الفنية المتنوعة عن الشيخ الشعراوي

 

 

الشيخ الشعراوي
البابا شنودة
البابا شنودة
الشيخ الشعراوي عماد جمعة الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير دار الاوبرا المصرية إلغاء معرض الشيخ الشعراوي الشيخ محمد متولي الشعراوي

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