مش هتصدق عينك| صورة طبق الأصل من الشيخ الشعراوي.. فيديو

‏استضاف الإعلامي عمرو الليثي الحاج عبد المنعم أبو عطية شبيه الشيخ محمد متولي الشعراوي وكان في حالة الدهشة كبيرة من الشبه بينهم قائلا: "مش معقول يكون الشبه بالشكل ده والأستوديو كله مندهش من الأمر".

شبيه الشيخ الشعراوي

‏وقال الحاج عبد المنعم أبو عطية خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس"، تقديم الإعلامي "عمرو الليثي"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، إنه من محافظة المنوفية مركز تلا وعمره 72 عام على المعاش وكان يعمل في النيابة الكلية في طنطا في تنفيذ الأحكام، مؤكدا أنه اكتشف الشبه الكبير بينه وبين الشيخ الشعراوي منذ وعشرين عام عندما ارتدي طاقية مثل طاقية الشيخ الشعراوي في الحج وحاول ارتداء بعض الملابس مثل الملابس التي ارتداها الشيخ الشعراوي اكتشف الشبه الكبير بينهم.