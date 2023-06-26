قصور الثقافة تضع اللمسات الأخيرة لاحتفالات الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

عقد المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الأحد، اجتماعًا مع قيادات الهيئة، رؤساء الإدارات المركزية بالديوان العام والأقاليم الثقافية وعدد من مديري عموم الإدارات، لمناقشة الاستعدادات والترتيبات النهائية لاحتفالات الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، واحتفالات عيد الأضحى المبارك، وكذلك خطة الموسم الصيفي المقبل، واستعدادات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته 23.

كرنفالات لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية بجميع المحافظات لمدة 4 أيام

أكد "عطوة" خلال الاجتماع على انطلاق الاحتفالات بمواقع الهيئة وأماكن التجمعات والميادين والأندية بجميع محافظات الجمهورية، ببرنامج فني مكثف تنظمه الهيئة في ضوء توجيهات ودعم الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، ليكون بمثابة كرنفال احتفالي كبير يستمر لمدة 4 أيام متتالية، ينطلق من الجمعة المقبل 30 يونيو وحتى الاثنين 3 يوليو، احتفالا بالثورة المجيدة التي رسمت طريق الوطن لينطلق نحو تحقيق آمال أبنائه في مستقبل أفضل، موضحًا أن الاحتفالات تتضمن تقديم عروض فنية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية والآلات الشعبية والكورال وورش ومعارض الفنون التشكيلية ومعارض الحرف اليدوية والتراثية ومعارض كتب وإصدارات قصور الثقافة وغيرها من الفعاليات.

الاحتفالات تقام بالتوازي مع احتفالات عيد الأضحى وسينما الشعب في 18 محافظة

وأضاف رئيس الهيئة أن الاحتفالات بالذكرى العاشرة للثورة تأتي بالتوازي مع احتفالات الهيئة بعيد الأضحى المبارك، والتي تقدم خلاله أفلام موسم العيد بأسعار مخفضة ضمن مشروع "سينما الشعب" في 20 موقعا ثقافيا تابعا للهيئة بـ 18 محافظة، بهدف تحقيق مبدأ العدالة الثقافية وعودة الجمهور إلى قاعات العرض السينمائي، إضافة إلى عرض عدد من الأفلام الوثائقية، قبل الفيلم الرئيسي لتعزيز قيم الهوية والانتماء ونشر الوعي بين المواطنين، وكذلك الفعاليات المقدمة لأبناء مدن وأحياء الإسكان بديل العشوائيات في إطار برامج بناء الإنسان، وكذا عروض الموسم المسرحي للطفل بعدة محافظات، وغيرها من الفعاليات، مؤكدا أن الهيئة تكثف أنشطتها وفعالياتها للوصول بالمنتج الثقافي لجميع أبناء الوطن.

موسم صيفي مختلف ينطلق يوليو المقبل

وخلال الاجتماع تم مناقشة خطة الهيئة لاحتفالات الموسم الصيفي المقبل، حيث من المقرر أن تقام هذا العام بشكل مختلف في جميع المحافظات، وليست المحافظات الساحلية فقط، من خلال إقامة فعاليات فنية كبرى تنظم بالأقاليم والفروع الثقافية بالفرق التابعة لها، على أن تنطلق خلال شهري يوليو وأغسطس وحتى منتصف سبتمبر، لتقدم للجمهور المصري في ربوع الوطن وجبة فنية تؤكد على دور الثقافة والفنون في التوعية وتنمية الذائقة الفنية لأبنائه، كما ناقش الاجتماع استعدادات إقامة مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته ال 23، المقرر انعقادها سبتمبر المقبل.