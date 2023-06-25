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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

53 عالما يحصدون جوائز الدولة| تفاصيل

الدكتور محمد أيمن
الدكتور محمد أيمن عاشور «وزير التعليم العالي والبحث العلمي»

أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى دورته رقم 180، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس مجلس الأكاديمية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضاء المجلس حضورياً أو من خلال تطبيق زووم، أسماء العلماء الفائزين بجوائز الدولة «النيل، التقديرية، التفوق، التشجيعية». ويأتى إعلان جوائز الدولة هذا العام من العاصمة الإدارية الجديدة.

 

جوائز الدولة 

وأوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي: أن عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام 52 جائزة منحت لـ 53 فائزا وتتراوح قيمة الجائزة من 500 ألف جنيه (النيل) حتى 50 ألف جنيه (التشجيعية)، وميداليات ذهبية (حوالى 165 جراما) وفضية. 

 

جائزة النيل فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة 

نال كلاً من الدكتور حسن أبو العينين، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة المنصورة، والدكتور محمد أبو الغار، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة جائزة النيل فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة.

 

جائزة الدولة التقديرية 

ومُنحت جوائز الدولة التقديرية لثلاثة فائزين، وهم الدكتور محمد أحمد طه حنفي، أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور شريف زين العابدين أحمد عبد ربه، أستاذ باحث بالمركز القومي للبحوث، والدكتور محمد عبد الحارث محمد عبد الرحمن، أستاذ متفرغ بالمعهد القومي لعلوم الليزر جامعة القاهرة. 

 

جائزة الدولة للتفوق 

وبالنسبة لجوائز الدولة للتفوق فقد مُنحت إلى 7 فائزين، وهم: الدكتور سامح عطوة، الدكتور كامل أحمد عبد السلام، الدكتور أشرف عبادي، الدكتور محمد مهدي مرزوق، الدكتور ناصر بركات، الدكتور سعيد معوض الشيخ، والدكتور أحمد عبد الوهاب يوسف. 

 

جائزة  الدولة التشجيعية 

أما جوائز الدولة التشجيعية مُنحت هذا العام 40 جائزة، لعدد 41 فائزاً من شباب الباحثين المصريين.

محمد أبو الغار يحصد جائزة النيل في العلوم التكنولوجية المتقدمة

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الجامعات والمراكز 

أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن جامعة المنصورة كان لها النصيب الأكبر حيث حصدت 9 جوائز، وجاءت جامعة القاهرة والمركز القومى للبحوث فى المرتبة الثانية بحصول كليهما على 7 جوائز، ثم جامعة الزقازيق فى المركز الثالث والتى حصلت على 5 جوائز، ثم جامعة الأزهر حيث حصلت على 4 جوائز، ثم جامعة طنطا وحصلت على 3 جوائز. فيما تساوت الجامعات والهيئات والمراكز البحثية التالية؛ جامعة عين شمس، وجامعة بني سويف، جامعة أسيوط، جامعة قناة السويس والجامعة الألمانية، ومركز البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ومركز بحوث وتطوير الفلزات وقد حصل كل منهم على جائزتين، كما حصلت جامعة سوهاج، جامعة كفر الشيخ، جامعة بنها، جامعة جنوب الوادى، جامعة أسوان، جامعة السويس، جامعة المنيا، جامعة المنوفية، جامعة الأهرام الكندية، جامعة الملك سليمان، جامعة المستقبل، مركز البحوث الزراعية، المعهد القومى لعلوم الليزر، المعهد القومى للأورام كلا منهم على جائزة واحدة ما بين جوائز للنيل والتقديرية، التفوق، التشجيعية، الرواد، والمرأة.

 

 

وأوضح “صقر” أن الأكاديمية تمنح سنوياً عدداً كبيراً من الجوائز، أهمها: جوائز الدولة، ثم جوائز مجلس الأكاديمية، ثم جوائز الهيئات والأفراد، وتبلغ القيم المالية للجوائز التى تمنحها الدولة من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حوالى 12 مليون جنيه سنوياً، والأهم من الجوائز المالية والميداليات الذهبية هو تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للفائزين والاحتفاء بهم فى عيد العلم وتقليدهم الأنواط والأوسمة وهذا توجه جديد يؤكد تقدير الدولة للعلم والعلماء. 

 

الجوائز المحجوبة 

وعن الجوائز التى تم حجبها أوضح الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي الأسبق، ورئيس اللجنة العليا للجوائز بأكاديمية البحث العلمي، أن أكاديمية البحث العلمي تطبق معايير عالمية صارمة وشديدة فى تقييم ملفات المتقدمين للجوائز وتدقق فى الانتحال العلمي وتكرار النشر وجودة الأبحاث الدولية المنشورة والتميز العلمي والمدارس العلمية والمردود الاقتصادي والتنموي للأبحاث وخدمة المجتمع، وأن اللجنة العليا مستقلة يشكلها رئيس الأكاديمية لكن لا دخل له بأعمال اللجنة، وهذا ما يميز ويعلي من قيمة جوائز الدولة التي تمنحها الأكاديمية.

 

 الرواد والمرأة 

كما أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى دورته رقم 180، عن أسماء الفائزين بجوائز الرواد والمرأة لعام 2022، وهى الجوائز التى تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنوياً، وجاء تخصيص جوائز للمرأة تقديراً لدورها في التعليم العالي والبحث العلمي، وبلغ عدد الجوائز الممنوحة للرواد والمرأة هذا العام 12 جائزة بإجمالي ما يقرب من 720 ألف جنيه مصري، حيث مُنحت جوائز الرواد لعدد 3 فائزين فى مجالات العلوم الزراعية والعلوم الطبية والعلوم الهندسية، وهم الدكتور ياسر شبانه، الدكتور محمد عبد الوهاب الزر، والدكتور عثمان لطفى السيد وقيمة كل جائزة 100 ألف جنيه بالإضافة إلى درع الأكاديمية وشهادة تقدير.

كما اعتمد المجلس أيضا جوائز المرأة التقديرية والتشجيعية لعدد 8 فائزات، منهم 4 جوائز تقديرية منحت للدكتورة سعاد الجنجيهي، والدكتورة نادية زخاري، والدكتورة فكيهة هيكل، والدكتورة ماجي الحلواني، وقيمة كل جائزة 50 ألف جنيه فى مجالات الزراعة والعلوم الغذائية، والصحة والعلوم الصيدلية، والمياه والطاقة والعلوم البيئية، والعلوم الاجتماعية.

وهناك 4 جوائز تشجيعية وقيمة كل جائزة 30 ألف جنيه فى مجالات الزراعة والعلوم الغذائية، والصحة والعلوم الصيدلية، والمياه والطاقة والعلوم البيئية.

 

جوائز الهيئات والأفراد 

كما أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، أسماء الفائزين بجوائز الهيئات والأفراد لعام 2021 فى مجلس أكاديمية البحث العلمي رقم 180، وبلغ عدد الجوائز 63 جائزة، ومُنحت 37 جائزة لعدد 47 فائزاً وتم حجب 6 جوائز، وبلغ إجمالي قيمة الجوائز الممنوحة حوالي 650 ألف جنيه، وتفصيلاً قال الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية أن عدد جوائز الهيئات بلغت 12 جائزة أما جوائز الأفراد بلغ عددها 51 جائزة، موضحاً أن جوائز الهيئات والأفراد هى الجوائز التى تقدم من وحدات الإنتاج الوطنية والوزارة والمؤسسات العلمية وغيرها، وكذلك الجوائز التى تقدم من قِبل الأفراد فى شكل هبات وتبرعات فى مجالات عديدة.

 

وأشار صقر أن المركز القومى للبحوث كان له النصيب الأكبر حيث حصل على 4 جوائز من جوائز الهيئات و11 جائزة من جوائز الأفراد، وجاءت جامعة القاهرة فى المرتبة الثانية بحصولها على جائزة واحدة من جوائز الهيئات و4 جوائز من الأفراد، ويليهم جامعة طنطا وجامعة عين شمس وقد حصل كل منهما على 4 جوائز للأفراد، والهيئات، ويليها جامعة الأزهر حيث حصلت على 3 جوائز من جوائز الأفراد، ثم تأتى جامعة المنصورة، وأسيوط، ومركز البحوث الزراعية حيث حصل كل منهم على جائزتين من جوائز الهيئات، والأفراد، كما تساوت كلا من جامعة حلوان، وكفر الشيخ، والزقازيق، والمنيا، والمنوفية، وبورسعيد، وسوهاج، ومركز بحوث وتطوير الفلزات، ومعهد بحوث البترول، المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حيث حصل كل منهم على جائزة واحدة ما بين جوائز للأفراد وجوائز للهيئات، ليبلغ عدد جوائز الهيئات الممنوحة 7 جوائز.

 أما جوائز الأفراد بلغت 30 جائزة بإجمالي37 جائزة مُنحت لعدد 47 فائزا، وأنه على رغم من أن الحد الأدنى لقيمة أى جائزة من الجوائز 10 آلاف جنيه إلا أن هناك جوائز وصلت قيمتها إلى 300 ألف جنيه، وهى جامعة حورس للعلوم الوضعية، وأيضا خمسة وسبعون ألف جنيه وهى جائزة المنصورة الطبية، وهما من جوائز الهيئات.

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