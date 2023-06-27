في ذكرى وفاة مأمون الشناوي.. ساند الصاعدين وتغنى بكلماته كبار المطربين

تحل اليوم السابع والعشرين من يونيو ذكرى وفاة الشاعر مأمون الشناوي، أحد أبرز الشعراء المصريين، والذي استطاع أن يرضي كافة الأذواق بكتاباته، كما أن له الفضل في إعادة صياغة أغاني الفلاحين وأغاني الفلكور المصري.

وُلد مأمون الشناوي في 28 أكتوبر عام 1914، بمدينة المنصورة، وتوفي في 27 يونيو 1994، عن عمرٍ ناهز تسعة وسبعون عاماً، وهو شقيق المؤلف كامل الشناوي.

مواقف.. سيد مكاوي وهاني شاكر

وقد كان الشاعر الراحل مأمون الشناوي مسانداً للمطربين والموسيقيين الجدد، حيث كان يساعد في تقديمهم إلى الساحة الفنية، ويكتب لهم أروع الكلمات، ويذكر له اصطحاب الفنان سيد مكاوي من يده إلى كل الجلسات الصحفية ، حتى صار "مكاوي" أحد التلحين والغناء في مصر والعالم العربي.

كما كان يمر على الصحفيين والكُتَّاب والنقاد في السبعينات من القرن الماضي؛ لكي يسمعوا صوت المطرب الشاب الصاعد آنذاك هاني شاكر، وكان يتولاه بالتشجيع والدعاية له في كل مكان.

مأمون الشناوي وأعلام الطرب

تغنى بكلمات الشاعر مأمون الشناوي كبار المطربين في مصر والوطن العربي



سيدة الغناء العربي

تغنت أم كلثوم بأربعة أغاني عاطفية من كلمات مأمون الشناوي، هى: «أنساك» عام 1961، «كل ليلة وكل يوم» عام 1964، «بعيد عنك» عام 1965، وجميعها من ألحان بليغ حمدي، وأغنية «ودارت الأيام» عام1970 لحن محمد عبد الوهاب.

موسيقار الأجيال

التقى مأمون الشناوي مع الموسيقار محمد عبد الوهاب في عدد من الأغاني العاطفية كان أولها «أنت وعزولي وزماني» عام 1941، ثم تلتها باقي الأغاني مثل: «ردي عليا،انسى الدنيا، آه منك يا جارحني، على بالي، قابلته، كل ده كان ليه، من قد إيه كنا هنا». كما التقيا في عدد من الأغاني الوطنية مثل: «نشيد الوادي، زود جيش أوطانك، الجهاد».

فريد الأطرش

التقى مأمون الشناوي مع الموسيقار فريد الأطرش في مجموعة من أجمل أغانيه مثل: «حبيب العمر، بنادي عليك، أول همسة، الربيع، حكاية غرامي، خليها على الله، سافر مع السلامة، نجوم الليل، جميل جمال، يا قلبي يا مجروح، ماتقولش لحد، لحن حبي، طال غيابك، أنا كنت فاكرك ملاك، أنت اللي كنت بادور عليك، أنا واللي بحبه، تقول لا، سنة وسنتين، حافضل أحبك، ليه دايما ماعرفش، أنا وانت والحب كفاية علينا، ماقدرش اقول آه، الحب لحن جميل، بحبك أنت».

عبد الحليم حافظ

كما التقى مأمون الشناوي مع العندليب الأسمر في عدد من الأغاني العاطفية مثل: «أنا لك على طول، عشانك يا قمر، بيني وبينك إيه، صدفة، نعم ياحبيبي نعم، في يوم من الأيام، كفاية نورك، حلفني، بعد إيه، لو كنت يوم أنساك، خايف مرة، خسارة..خسارة، حلو وكداب». وألف له أغاني وطنية مثل: «إني ملكت في يدي زمامي، ثورتنا المصرية».

مأمون الشناوي ومطربين آخرين

ألف لأسمهان في فيلم «غرام وانتقام» عام 1944 أغنيتي: «قهوة، وإمتى حتعرف». كما ألف لليلى مراد أغنية «ليه خلتني أحبك» لحن كمال الطويل، وألف لفايزة أحمد «تهجرني بحكاية»، و«بصراحة» وكلاهما من لحن محمد عبد الوهاب.وكتب لعزيزة جلال: «بتخاصمني حبة وتصالحني حبة».