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ثقافة

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. أستاذ جامعي يطور آلة لإدارة حشود الحجاج بالمشاعر المقدسة|تفاصيل

صدى البلد

دفعته مشاهد حشود الحجاج التي كان يراها في طفولته بمكة المكرمة إلى البدء بدراسة بحثية لإدارة الحشود عبر الذكاء الاصطناعي؛ باستخدام الكاميرات المنتشرة في المشاعر المقدسة.  

 

عمل الدكتور عماد فلمبان، أستاذ الحاسب الآلي بجامعة أم القرى، على توظيف تخصصه لخدمة الحجاج؛ بالاعتماد على تقنيات تحليل الصور بالذكاء الاصطناعي، حيث أوضح من خلال تقرير مصور بثته قناة "العربية"، أن هناك أكثر من ألف كاميرا موجودة في المشاعر المقدسة، حيث يتم الحصول على المواد المصورة وتحليلها؛ لمعرفة أعداد الحشود وكثافتها العددية، وبالتالي إصدار الإحصائيات عنها.

وأوضح التقرير، عن طريق الصور البحثية، كيفية قيام النظام بوضع ألوان على المناطق التي تشهد ازدحاماً بين الحجاج؛ لترسل الإشارات آليا إلى المسئولين للتحرك. 

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محاكاة إدارة الحشود 

وعن أهم النقاط التي تتناولها هذه الدراسة، قال عماد فلمبان إنها تتمثل في «عد الحشود وحساب التدفقات خلال الساعة». متابعاً: «لذلك ابتكرنا فكرة جديدة تعتمد على استخدام محاكيات إدارة الحشود، وبزيادة الدقة أعادنا تطبيقها مرة أخرى على الواقع الحقيقي». 

 

صعوبات التطبيق 

واجه تطبيق هذا البحث عدة صعوبات، من بينها تخفيض أعداد الحجاج خلال جائحة كورونا. لكن يأمل عماد فلمبان بأن يطبق نظامه للمرة الأولى خلال موسم الحج القادم. 

 

الفائدة 

وأوضح عماد فلمبان، إن أهم نقطة من هذه الدراسة تتمثل في «تحسين قدرة متخذي القرار والعاملين على إدارة الحشود في اتخاذ القرار حيث توفر لهم التقنيات معلومات لم يسبق لهم الحصول عليها». مشيراً إلى أن «معظم هذه العمليات كانت تدار عن طريق البصر».

ستساهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مواجهة أبرز تحديات الحج المتمثلة في الحشود، لا سيما مع خطة رفع أعداد الحجاج في المواسم المقبلة.

الحجاج مكة المكرمة الذكاء الاصطناعي المشاعر المقدسة عماد فلمبان جامعة أم القرى

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