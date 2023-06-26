انطلاق أول ليال العرض المسرحي «قبل الخروج» على مسرح أوبرا ملك برمسيس

شهد مسرح أوبرا ملك برمسيس مساء أمس الأحد، انطلاق العرض المسرحي “قبل الخروج”، ضمن سلسلة عروض البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح.

أبطال العرض المسرحي

العرض من إنتاج فرقة مسرح الشباب برئاسة الفنان سامح بسيوني، ويقدم يومياً عدا الثلاثاء، في تمام الثامنة والنصف مساءاً، بطولة: شيريهان قطب، أحمد صبري غباشي، لمياء جعفر، محمد عبد الوهاب إقبال، إبراهيم البيه، ممدوح الميري، إيمان الغنيمي، عادل دياب".

مسرحية "قبل الخروج" تأليف موسيقي محمد قابيل، تصميم إضاءة أبوبكر الشريف، ديكور وملابس محمد هاشم، كتب شخصية خيال الظل هاني السيد، تأليف محمد زناتي، رؤية درامية وإخراج هاني السيد .