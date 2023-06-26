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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

يختتم غدا.. ثقافة الدقهلية تواصل ليالي العرض المسرحي «العمى»|صور

فرقة ميت غمر المسرحية
فرقة ميت غمر المسرحية

شهد مركز شباب ميت غمر، ليلة جديدة من العرض المسرحي "العمى" لفرقة ميت غمر المسرحية، ضمن فعاليات المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، والذي يستمر حتى الثلاثاء المقبل 27 يونيو. 

 

 

القصة والأحداث 

تدور أحداث العرض المسرحي في مدينة من مدن المجتمعات الإنجليزية، حيث تتوالى الأيام لا تحمل جديداً إلى أن تظهر حالة عمى بشكل مفاجئ ولكنه ليس كالعمى المتعارف عليه في الأوساط الطبية، وهو العمى الأبيض الذي يفقدك للرؤية دون أي أعراض سابقة وتغدو تهيم في دخان أبيض لا نهاية له، 

 

تبدأ أحداث العرض بمجموعة صرخات تنتفض في لحظة دخول الحالات الأولى ضحية العمى الأبيض ليسكنوا هذا المحجر إلى أن ينتهي هذا العمى الأبيض وتعود الأمور إلى ما كانت عليه في السابق، ولكن الأحوال تزداد سوء، وتتضاعف الأعداد حتي يعجز الطب عن معرفة أسباب المرض وطرق علاجه، وتتفاقم الأزمة ليسكن المدينة مجموعة من العميان. 

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فريق العمل المسرحي 

العرض عن أشهر أعمال الروائي البرتغالي جوزيه ساراماجو، إخراج محمود الرفاعي، إعداد محمد عادل، أداء صوتي أحمد الجوكر، أشعار محمد سلام، ديكور وملابس حسام عبد الحميد، تنفيذ ديكور محمد جواد، استعراضات صافيناز محمد، ألحان احمد زلطه، مكياج سلمى هاني، إضاءة إبراهيم قاسم ومحمد الرزاز، إكسسوار عبد الرحمن عبد الرازق، مخرج منفذ محمد عبد الجواد، إدارة المسرح محمد صالح وأحمد المصري، بطولة: مريم سامح، محمد دياب، محمد علي، زياد شبانة، ندى علي، أحمد يحيى، طارق الشحات، خلود السقا، أدهم علاء الدين، علي سرحان، عمر خالد، مارتينا رأفت.

 

لجنة التحكيم

وشهدت العرض ليلة السبت، لجنة التحكيم المكونة من المخرج المسرحي ياسين الضوي، الناقدة ضحى الورداني، مهندسة الديكور مروه ماهر، وبحضوؤ د. عاطف خاطر مدير قصر ثقافة نعمان عاشور. 

عرض "العمى" يقدم بإشراف فرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج، ضمن عروض المسرح بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية. 

 

مركز شباب ميت غمر 

 

لقطة من العرض المسرحي 
لقطة من العرض المسرحي
لقطة من العرض المسرحي
لقطة من العرض المسرحي
لقطة من العرض المسرحي
لقطة من العرض المسرحي
لقطة من العرض المسرحي
مركز شباب ميت غمر
جمهور العرض المسرحي 
جمهور العرض المسرحي 
العرض المسرحي العمى الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة العمى الأبيض فرع ثقافة الدقهلية مركز شباب ميت غمر

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