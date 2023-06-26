خلال دورته السادسة عشر.. مهرجان المسرح المصري يكرم الفنان رشدي الشامي

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، الفنان رشدي الشامي، أحد الأبناء المخلصين للمسرح المصري، والذي جاء قرار تكريمه بالإجماع من قِبل اللجنة العليا للمهرجان خلال انعقاد دورته السادسة عشر.

رشدي الشامي: تكريم مهرجان المسرح القومي لا يمكنني الاعتذار عنه

وعن تكريمه، قال الفنان رشدي الشامي: “اعتذرت عن أكثر من تكريم خلال الفترة الماضية، لكن تكريم مهرجان المسرح القومي لا يمكنني الاعتذار عنه، لأنه التكريم المتوقع لأي فنان مسرحي، بسبب القيمة والتأثير الكبير الذي يحمله المهرجان على الساحة الفنية، وبالتالي أنا سعيد جداً بهذا التكريم، واشكر القائمين عليه وعلى رأسهم الفنان محمد رياض واللجنة العليا".

مسيرته الفنية

الجدير بالذكر أن الفنان رشدي الشامي خريج المعهد العالي للفنون المسرحية ، وتم تعيينه عند تخرجه بالمسرح القومي، حيث قضى سنوات طويلة من حياته على المسرح القومي، وله العديد من الأعمال المسرحية المتميزة على مسرح الدولة.

العروض المسرحية

قدم رشدي الشامي نحو 120 عرض مسرحي، لكن لم يصور سوى القليل منها ومن أشهر أعماله: الملك لير، مرحبًا بكم في البكاء والجريمة والعقاب، هاملت مثل هذا وذاك، الست هدى، الساحر، زكي بالوزارة، وأعمال مسرحية آخرى.

الدراما والسينما

قدم رشدي الشامي نحو 40 عملاً للدراما التليفزيونية، منها: بوابة المتولي، أم كلثوم، كلمات حق، الهروب من الغرب، مسيو رمضان مبروك أبو علمين حمودة، الزناتي مجاهد، واحة الغروب، طايع، أبو العروسة، ما وراء الطبيعة، الاختيار، القاهرة كابول، تحت الوصاية. فيما شارك في عدة أفلام سينمائية، منها: كيرة والجن، الحارث، يوم واحد، الفاجومي.