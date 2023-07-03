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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اليوم بمسرح الهناجر.. شباب لايف يحيي الليلة الرابعة لاحتفال الإنتاج الثقافي بثورة 30 يونيو

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني

تنطلق فعاليات الليلة الرابعة لاحتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى ثورة 30 يونيو، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وذلك في التاسعة من مساء اليوم الإثنين على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون . 

 

ساحة مركز الهناجر للفنون

فرقة أنغام الشباب

ويشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، فى اليوم الرابع للاحتفال، بفرقة “أنغام الشباب” برئاسة الفنان ماهر عبيد، حيث يتغنى فريق “شباب لايف” بمجموعة من أشهر الأغاني الوطنية، وتضم الفرقة: عماد كمال، كمال كمال، أحمد الأمير، و عبدالله الجسمي. 

 

احتفالات الإنتاج الثقافي بذكرى ثورة 30 يونيو 

 

يشار إلى أن فعاليات البرنامج تقدم مجاناً للجمهور يومياً فى الفترة من 30 يونيو وحتى 5 يوليو، وذلك ضمن العديد من الفعاليات التى تنظمها وزارة الثقافة فى مختلف القطاعات التابعة لها، احتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة .

30 يونيو شباب لايف وزارة الثقافة ذكرى ثورة 30 يونيو البيت الفنى أنغام الشباب الأغاني الوطنية

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