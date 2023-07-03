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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مكتبة مصر الجديدة العامة تعرض وتناقش فيلم «نينوتشكا».. 14 الجاري

مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة ندوة ثقافية سينمائية، الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 14 يوليو الجاري، بقاعة السينما، حيث يتم عرض ومناقشة فيلم "نينوتشكا" بحضور عدد من متذوقي الفن السينمائي والنقاد والكتاب.

 

فيلم نينوتشكا 

 

بوستر لفيلم نينوتشكا 

ويدير الندوة الفنان الدكتور سامح توفيق والناقد الفنان أحمد العرابي، و"نينوتشكا" فيلم كوميدي تم إنتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية وصدر في عام 1939، من تأليف بيلى وايلدر، وإخراج إرنست لوبيتش، وبطولة جريتا جاربو، ميليفين دوجلاس، إينا كلير، بيلا لوجوسى، بيس فلاورز، و فيليكس بليسارات. 

 

أراء النقاد 

 

اعتبر أغلب أن فيلم "نينوتشكا" هو هجائي ساخر وبروباجاندا هوليوودية موجهة بالأساس ضد السياسة السوفيتية، وقد تم منعه في الاتحاد السوفيتي السابق والدول التابعة له لأنه ينتقد الأنظمة الشمولية. 

 

مكتبة مصر الجديدة 

 

يذكر أن مكتبة مصر الجديدة تقدم العديد من الندوات الهامة، لكونها أحد الصروح المهتمة بالأنشطة الثقافية وأنشطتها المختلفة، مع مبناها ذات الطراز المعماري المميز، الذي يحكي روعة تاريخها وعراقتها، فيما تروي الأقسام المختلفة مسيرتها التي بدأت في 20 نوفمبر 1946 باسم مكتبة الأميرة فريال التي أسستها وراعتها بعد أن وُضع حجر أساس المكتبة في عام 1945، لتكون أحد المنابر الثقافية المصرية البارزة.

مكتبة مصر الجديدة ندوة ثقافية سينمائية نينوتشكا جريتا جاربو مكتبة الأميرة فريال

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