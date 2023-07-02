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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فرحة مصر.. احتفالات لقصور الثقافة بالقصير والغردقة وحلايب في ذكرى 30 يونيو

احتفال ثقافة البحر
احتفال ثقافة البحر الأحمر بذكرى ثورة 30 يونيو

أقام بيت ثقافة القصير بالبحر الأحمر، السبت، احتفالية فنية، بالشاطئ الجديد بالقصير، ضمن الفعاليات الفنية المكثفة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، احتفالاً بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، والتي انطلقت بجميع المحافظات وتستمر على مدار أربعة أيام. 

 

فعاليات بيت ثقافة القصير

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، أعقبه محاضرة بعنوان "30 يونيو ثورة شعب وحكاية وطن" ألقاها د. ياسر خليل رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين بالبحر الأحمر، وأوضح بها أن الثورة جاءت لتبني وطنا وتصحح مساراً وتفتح آفاق الحلم والأمل أمام ملايين المصريين الذين هتفوا ضد أعداء الوطن وسارقي الأحلام ليستردوا مصر الحرة، ومن خلالها نجحت الدولة في استعادة الأمن وبناء الاقتصاد. 

 

أعقب ذلك عرض مسرح عرائس وحكاية للأطفال ألقتها سهير إبراهيم موجهة المسرح وأحلام سعيد معلم أول لغة عربية، وتحدثتا عن حب الوطن وكيفية الحفاظ عليه وتعريف الأطفال ببعض أحداث ثورة 30 يونيو وكيف أصبحت ذكرى جميلة يفتخرون بها، بالإضافة إلى أمسية شعرية للشعراء أبو ضيف شلبي الذي ألقى شعراً عن "حب الوطن" وقصائد من كتاب شبابيك الحلم، وقدمت الشاعرة هويدا سيد قصيدة بعنوان "عن الحياة" وقدمت الشاعرة شهندة أحمد قصيدة بعنوان "وطني حبيبي"، وريم إيهاب وقصيدة بعنوان "مصر"، نورهان محمد "في حب مصر"، وجميلة ومريم ياسر وقصيدة "عاشقين ترابك يامصر"، أعقب ذلك فقرات الإنشاد الديني للطلاب. 

 

جاءت الاحتفالية بحضور سوسن عبد الرحيم مدير عام فرع ثقافة البحر الأحمر، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأبناء وأهالي مدينة القصير.

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مكتبة الطفل والشباب بسفاجا

وفي سياق متصل وضمن برنامج فعاليات الفرع المنفذ بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، نظمت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا محاضرة بعنوان "ذكرى ثورة 30 يونيو" ألقاها أحمد صابر موجه بإدارة سفاجا التعليمية، والذي تحدث عن ثورة 30 يونيو المجيدة التي قام المصريون بإعداد كبيرة بالثورة على النظام الغاشم ورفض حكم مرشد الجماعة، مؤكدين أن مصر دولة كبيرة وعظيمة لا يمكن أن يحكمها مجموعة من المنتفعين. 

 

قصر ثقافة الغردقة

كما قدم قصر ثقافة الغردقة عرضاً فنياً بعنوان "فرحة مصر" حيث تم تقديم عرض العصا والعرض النوبي لفرقة الغردقة للفنون الشعبية تدريب الفنان علاء عبد الرازق، وذلك بنادي الغردقة الرياضي.

 

قصر ثقافة حلايب

واحتفل قصر ثقافة حلايب بثورة 30 يونيو من خلال عرض فني لفرقة حلايب للفنون التلقائية التي قدمت عدداً من الرقصات المختلفة علي مسرح القصر.

30 يونيو إقليم جنوب الصعيد الثقافى ثقافة البحر الأحمر قصر ثقافة الغردقة فرحة مصر

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