ثقافة قنا تناقش مكتسبات ثورة 30 يونيو |صور

شهد مسرح نقابة المهندسين الصيفي احتفالات فرع ثقافة قنا بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، ضمن فعاليات برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، والذي انطلق بجميع المحافظات منذ يوم الجمعة الماضي.

تضمنت الفعاليات عرضاً فنياً لفرقة قنا للإنشاد الديني بقيادة المايسترو مصطفى فارس، قدمت خلاله الفرقة مجموعة من الأغاني منها: "يارسول الله اجرنا، القلب يعشق وطني، ياحبيبتي يا مصر، كوكتيل وطني، يابلادي".

قصر ثقافة نجع حمادي

وبالتوازي أقام قصر ثقافة نجع حمادي أنشطة متعددة تضمنت أمسية شعرية شارك بها كل محمد إبراهيم، وعمر شمروخ وتهامي شاذلي، وألقوا بعض القصائد الوطنية ومربعات فن الواو، كما عقدت محاضرة بعنوان "ثورة 30 يونيو وأثرها على المجتمع"، ناقش بها الصحفي عوض الله الصعيدي أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو وبناء الجمهورية الجديدة، موضحاً أن منها تطوير شبكات الطرق والكباري، والقضاء على العشوائيات، وإنشاء المدن الجديدة، والاهتمام بالسياحة، وزراعة مليون فدان، وتبطين الترع، وإطلاق مشروع برنامج حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجاً.

تقام الاحتفالات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وينظمها فرع ثقافة قنا برئاسة أنور جمال، ضمن فعاليات متنوعة لهيئة قصور الثقافة احتفالاً بذكرى الثورة المجيدة بالعديد من المحافظات، والتي تستمر حتى 3 يوليو الحالي.

جانب من فعاليات ثقافة قنا

احتفالات ثقافة قنا بذكرى ثورة 30 يونيو

احتفالات ثقافة قنا بذكرى ثورة 30 يونيو

احتفالات ثقافة قنا بذكرى ثورة 30 يونيو

احتفالات ثقافة قنا بذكرى ثورة 30 يونيو