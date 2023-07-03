بدء العرض المسرحي قصر الشوك على مسرح أكاديمية الفنون بالجيزة

بدأ منذ قليل العرض المسرحي "قصر الشوك" على خشبة مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون بالجيزة، من تأليف وإخراج الفنان والمخرج أمير سلام، وبطولة عدد كبير من الفنانين الشباب.

قصة العرض المسرحي

يتناول العرض فكرة أن الحروب ليست على الحدود فقط بل هناك حروب في الحياة وهى حروب التجارب النفسية والمشاعر، وتروي المسرحية قصة حياة صادق حليم باشا في يوم عيد ميلاده الستين، وهو شخص يسكن أحد القصور بمفرده، وتعود وقائع القصة تحديداً لعام 1960، حين وقعت حادثة غريبة لرجل عمره 60 عاماً في قصر من قصور مصر المهجورة، وتتفاعل الأحداث حول ماهية الرجل، وماهى الحادثة التي وقعت، وحكاية القصر الذي لايستطيع أحد دخوله، والكثير من الأسئلة والحكايات في عرض مثير ودراما، وبه الكثير من الرومانسية بروح الكوميديا الخفيفة.

يذكر أن العرض المسرحي “قصر الشوك” حاصل على المركز الثالث في مسابقة العروض القصيرة على مستوى جامعة القاهرة، ويأتي ذلك العرض ضمن برنامج الأنشطة والفعاليات الفنية بالأكاديمية لشهر يوليو الحالي، وتقدم الأكاديمية عدداً من الأنشطة الفنية والحفلات الموسيقية والمسرحيات في إطار رسالتها الثقافية والفنية التي تقدمها للجمهور لتقدم الفنون الراقية.