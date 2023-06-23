19 يوليو.. عرض تحب تموت ازاي على مسرح نهاد صليحة

يستعد طلبة أكاديمية الفنون المسرحية وكاست كلية إعلام وكاست كلية حقوق، لتقديم عرض مسرحي مشترك بعنوان “تحب تموت ازاي” يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو المقبل على مسرح “نهاد صليحة”، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يشارك في بطولة العرض كل من لنا عادل، شدى ايمن، عمر محمد، اشرف قطامش، اية عاطف، عبد الرحمن الفولي، عادل سلطان، شهد مصطفى.

ومصطفى وائل، جاسر أسامة، منة مدحت، سارة أمجد، محمد نوح، مريم شوقي، مؤمن عصام الدين، اياد، و الطفلة هنا محمد، دعايا وإعلان : رانيا سيد، مساعدين الاخراج : حبيبة هداية، نورهان محمد، مريم عمرو.

تحب تموت ازاي



العرض يدور في فترة التسعينات، ويناقش تطور الموضة، والمزيكا، ومسلسلات الكارتون والاتاري، والبلاي ستايشن، وبداية انتشار حالات الانتحار، ويطرح العديد من الافكار والذكريات المتعلقة بتلك الفترة.

ويكثف فريق العمل البروفات خلال الشهر الجاري للانتهاء من رسم تفاصيل العرض، حتى عرضه يوم 19 يوليو المقبل، ومن المفترض ان يتم عرض ليلتين اضافيتين لم يتحدد موعدهما بعد.

مسرحية “تحب تموت ازاي” من تأليف إسلام طه، وإخراج أحمد السيد.