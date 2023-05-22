عرض حكم نهائي على مسرح نهاد صليحة

يعرض العرض المسرحي "حكم نهائي" على مسرح نهاد صليحة، التابع لأكاديمية الفنون المسرحية، وذلك من اليوم الاثنين 22 حتى يوم 25 مايو.

تدور احداث العرض حول 7 سجينات داخل زنزانة وتعرض القضايا الخاصة بهم، وحول فكرة وجود فرصة ثانية للخلاص من السجن، وكيف يمكن ان تكون شكل الحياه حينها.

عرض "حكم نهائي" بطولة سمية الإمام، مروج جمال، هبة قناوي، مريم الجندي، نادية نبيل، شاهندا عبدالعزيز، محمد العرجاوي، محمود البنا، رضوى الشريف، تصميم ديكور وملابس شهد أشرف الشهيرة بـ"دهب"، تصميم دراما حركية مي إبراهيم، مكياج لمياء محمود، تأليف موسيقي حازم الكفراوي، هندسة صوتية محمد الكاشف، تصميم إضاءة وليد درويش، مخرج منفذ ندى غنيم.

العرض من تأليف أحمد الأباصيري، ودراماتورج وإخراج رضوى الشريف، ومن إنتاح الهيئة العامة لقصور الثقافة.

يذكر أن رفع العرض المسرحي التجربة الدنماركية لافتة كامل العدد في أولى عروضه الجماهيرية بمسرح الفلكي بعد عودته للعرض الجماهيري مجددا بعد سبعة سنوات من أول عرض له .

وشهد العرض الاول موجة كبيرة من التصفيق المتواصل لعدة دقائق.

ويستمر حتى العاشر من الشهر نفسه على مسرح الفلكي ومنه ينتقل لمسرح نهاد صليحة بدار الأوبرا المصرية.

العرض الذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا منذ بدايته وحصد العديد من الجوائز والإشادات النقدية والجماهيرية.

ويلعب بطولته كل من باسم الجندي وكريم حلمي ودنيا طارق وخلود خالد ابانوب جريس وعلى الكيلاني وأيمن سرور وأشرف رشاد. وهو تأليف ورشة ارتجالية لصناع العرض ومن إخراج صباح إيهاب.