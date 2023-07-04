4 عروض فنية خلال شهر يوليو على مسرح الطليعة| صور

يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، من خلال فرقة مسرح الطليعة برئاسة المخرج عادل حسان، 4 عروض مسرحية خلال شهر يوليو الجاري، على خشبة مسرح الطليعة بالعتبة.

ليالي الطليعة

العرض المسرحي باب عشق

وتعرض الفرقة تحت شعار "ليالي الطليعة"، مسرحية "باب عشق"، تأليف إبراهيم الحسيني، وإخراج حسن الوزير، تمثيل "ماهر محمود، هالة ياسر، فكري سليم، أحمد حسن، محمد أمين، محمد صلاح، إسلام بشبيشي، دنيا عوني"، فى الفترة من الخميس الموافق 6 يوليو حتى الإثنين 24 يوليو، في تمام الساعة التاسعة مساء، ويقدم العرض طوال أيام الأسبوع عدا يوم الثلاثاء، في قاعة زكي طليمات .

العرض المسرحي بيت روز

وتشهد قاعة صلاح عبد الصبور، العرض المسرحي "بيت روز"، تأليف وإخراج محمود جمال حديني، تمثيل "سالي سعيد، نادية حسن، سماح سليم، هاجر حاتم، بالاشتراك مع مريم عيد"، وذلك فى الفترة من الخميس 6 يوليو حتى الإثنين 10 يوليو، يومياً الساعة السابعة والنصف مساء.

العرض المسرحي ليلة القتلة

وتعرض اعتباراً من الخميس الموافق 13 يوليو وحتى الإثنين 17 يوليو، مسرحية "ليلة القتلة"، تأليف خوسيه تريانا، وإخراج صبحي يوسف، تمثيل "نشوى إسماعيل، إميل شوقي، مروج، ياسر مجاهد، لمياء جعفر، شيماء يسري"، يومياً في السابعة والنصف مساء، بقاعة صلاح عبد الصبور.

العرض المسرحي مونودراما فريدة

كما يعرض أيضا في قاعة صلاح عبد الصبور "مونودراما فريدة" بطولة الفنانة عايدة فهمي، وكتابة وإخراج أكرم مصطفى، ويُقدم العرض يوميا في السابعة والنصف، اعتبارا من الخميس 20 يوليو وحتى الإثنين 24 يوليو.