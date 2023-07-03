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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عن نجوم مسابقة أنا المصري.. خالد جلال: مصر تمتلك مواهب فريدة

خالد جلال
خالد جلال

تألق نجوم مسابقة "أنا المصري" أمس الأحد، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وفى الليلة الثالثة لاحتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

من جانبه أكد المخرج خالد جلال خلال كلمته فى ختام الحفل، أن مصر تمتلك كما كبيرا من المواهب النادرة المبدعة على مدار أجيال متعاقبة، لذا فإنها ستظل محتلة مكانتها الرائدة، كما أعلن أنه سيتم إقامة حفل شهرى لنجوم مسابقة "أنا المصرى" على مدار دوراتها السابقة، حتى يستمر تألقهم على الساحة الفنية طوال العام.

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واستمتع الجمهور وتفاعل بترديد الأغانى والتصفيق مع أصوات الفنانين "أميرة رضا، منار الشاذلي، مؤمن خليل، أحمد شرف" من نجوم مسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب، الذين فازوا عبر دوراتها الخمس السابقة، تلك المسابقة التى ينظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافى، وأبرزت على الساحة الغنائية كوكبة من المطربين والمطربات الشباب، وقدموا أعمالا غنائية وطنية مميزة .

حيث تغنى الفنانون بباقة من الأغانى الوطنية الشهيرة التى تغنى بها كبار نجوم الطرب فى مصر والعالم العربى، منها "تحيا مصر، دولا مين، بحبك وحشتيني، ماتخافوش على مصر، أحسن ناس، تعالى نلضم اسامينا، يا دنيا سامعاني، يا أغلى اسم فى الوجود"، واختتم الحفل بأغنية "يا حبيبتى يا مصر" تغنى بها المجموعة، بإشراف موسيقي للفنان حاتم عزت .

يشار إلى أن فعاليات البرنامج تقدم مجانا للجمهور يوميا فى الفترة من ٣٠ يونيو وحتى ٥ يوليو، وذلك ضمن العديد من الفعاليات التى تنظمها وزارة الثقافة فى مختلف القطاعات التابعة لها، احتفالا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة .

يذكر أن قطاع شئون الإنتاج الثقافى، أطلق النسخة السادسة لمسابقة " أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب، فى مطلع شهر يونيو الماضى وآخر موعد لاستقبال الأعمال ١ أغسطس المقبل، وتجرى المسابقة في فروع "الغناء، التلحين، التأليف، التوزيع الموسيقي".

أنا المصري مسرح ساحة مركز الهناجر ثورة ٣٠ يونيو التوزيع الموسيقي قطاع شئون الانتاج الثقافي

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