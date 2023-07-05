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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مخرج الروائع.. ذكرى ميلاد يحيى العلمي اشتهر بالأعمال الوطنية والتاريخية والجاسوسية|نوستالجيا

المخرج يحيى العلمي
المخرج يحيى العلمي

يصادف اليوم الخامس من يوليو ذكرى ميلاد المخرج المصري يحيى العلمي، إذ ولد في مثل هذا اليوم من عام 1941 بمدينة الزقازيق، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1962، ثم حصل على دورات تدريبية فى الإخراج التليفزيوني فى ألمانيا وبريطانيا فى الستينيات، وحصل على دبلوم التليفزيون من لندن فى 1971. 

 

بدأ يحيى العلمي عمله في السينما والتلفزيون بعد تخرجه من كلية الحقوق، وشكل مع المخرجين محمد فاضل وإسماعيل عبد الحافظ الجيل الثاني من مخرجي التلفزيون المصري في بداياته الأولى. 

 

قدم أول أعماله التليفزيونية عام 1970 وهو مسلسل «أشجان»، بعدها بثلاثة أعوام قدم مسلسل «العنكبوت» من تأليف الدكتور مصطفى محمود.

اخترته الفنانة نعمت مختار لإخراج فيلمها «المرأة التي غلبت الشيطان» عام 1973، وشارك الأديب الكبير توفيق الحكيم في كتابة المعالجة الدرامية.

 

العلمي والسينما 

توقف يحيى العلمي عن تقديم الأعمال الدرامية لفترة بلغت خمسة أعوام قدم خلالها 9 أفلام من أبرزها: «طائر الليل الحزين» عام1977 للكاتب وحيد حامد، «شلة الأنس» عام 1976 للدكتور مصطفى محمود، «الحب أيضًا يموت» للكاتب موسى صبري، و«جذور في الهواء» للأديب ثروت أباظة. 

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العودة إلى الدراما التلفزيونية 

عاد المخرج يحيى العلمي إلى الدراما بالمسلسل الكوميدي «برج الحظ» مع الفنان محمد عوض، ومن بعده  قدم عددا من الأعمال الدرامية القيمة منها «العملاق» عام 1979 مع الفنان محمود مرسي، «الأيام» عام 1979 من بطولة أحمد زكي، عن قصة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين.

كذلك  أخرج مسلسل «هو وهى» بطولة سعاد حسني، مسلسل «لا» للكاتب مصطفى أمين، مسلسل «الزيني بركات» عام 1995 قصة الكاتب جمال الغيطاني.

 

دراما الجاسوسية 

قدم المخرج يحيى العلمي أحد أهم أعمال الدراما المصرية عام 1980، ألا وهو مسلسل «دموع في عيون وقحة» من تأليف الكاتب صالح مرسي ومن بطولة عادل إمام، في مسلسل جاسوسية عن قصة الجاسوس المصري المزدوج أحمد الهوّان، ونجح المسلسل نجاحًا كبيرًا جماهيريًا ونقديًا.

 

كما قدم مسلسل «رأفت الهجان» بطولة الفنان محمود عبد العزيز وكوكبة من الفنانين، وتجاوز عدد حلقاته الستين حلقة تطرق فيها لحياة رجل مخابرات مصري تم زرعه في إسرائيل وكان له دور هام في حرب أكتوبر 1973، وكانت شوارع القاهرة تبدو خالية في توقيت عرض المسلسل. 

 

الجوائز

نال المخرج يحيى العلمي جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1982، جائزة الإنتاج من التليفزيون عام 1982، جائزة مهرجان التراشيل الألماني واتحاد الإذاعات الأفريقية عام 1985. 

 

تُوفى المخرج يحيى العلمي في 19 يناير عام 2002، عن عمرٍ ناهز 61 عامًا.

يحيى العلمي مسلسل رافت الهجان جائزة الدولة التشجيعية عادل إمام طه حسين جمال الغيطاني ثروت أباظة

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