إبداعات شعر العامية في أمسية بنادي أدب بورسعيد|صور

شهد قصر ثقافة بورسعيد، أمسية شعرية ضمن برنامج نادي أدب بورسعيد، احتفى بها بتجربتين من التجارب المهمة في شعر العامية، باستضافة الشاعر وائل فتحي، والشاعر محمد مجدي، وأدار اللقاء الشاعر أسامة عبد العزيز رئيس النادي.

فعاليات الأمسية

ألقى الشاعر وائل فتحي عدة قصائد من ديوانه "العادي.. ثائرا وشهيدا" الحاصل على المركز الأول في جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، منها "سطر الوصايا.. إيزيس"، "قبل الحريق بأغنية"، "على سبيل المجاملة"، وألقى الشاعر محمد مجدي مجموعة متنوعة من قصائده بديوانه "ملحمة شعرية " منها: "نافخ البوق"، "حياة السامري". أعقبها مشاركة لأعمال شعراء بورسعيد، وتخلل اللقاء إضاءات نقدية من الناقد أسامة المصري، وبحضور أدباء ومبدعي بورسعيد.

جاء اللقاء ضمن أنشطة وفعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، والتي ينظمها فرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل.

وتحظى برامج نادي أدب بورسعيد بالعديد من الفعاليات الثقافية والتي تتنوع بين الأمسيات الشعرية ومناقشات الأعمال الأدبية والاحتفاء برموز الأدب والإبداع، وشهد النادي مؤخرًا لقاء بعنوان "الإبداع بين إدارة النص وإدارة المشهد"، ومناقشة المجموعة الأدبية "فريدة" للقاص السيد العبادي.

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قصر ثقافة بورسعيد

قصر ثقافة بورسعيد

قصر ثقافة بورسعيد

قصر ثقافة بورسعيد

قصر ثقافة بورسعيد