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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ذكرى ميلاده.. محطات مجهولة من حياة الشاعر الفنلندي إينو لينو

الشاعر الفنلندي إينو
الشاعر الفنلندي إينو لينو

يوافق اليوم السادس من يوليو ذكرى ميلاد الشاعر والصحفي الفنلندي إينو لينو، أحد رواد الشعر في فنلندا، جمعت قصائده بين العناصر الحديثة والتراث الفنلندي، ونتعرف خلال السطور التالية على أبرز الجوانب في حياته ومسيرته الإبداعية.

 

وُلد إينو لينو في مدينة بالتامو يوم 6 يوليو عام 1878، وكان الابن السابع و الأصغر في عائلة مكونة من عشرة أطفال.

اسمه الحقيقي أرماس إينار ليوپولد لونبوهم، لكنه اشتهر أكثر باسمه المستعار. وقد غير والده لقب العائلة من "موستونن" إلى "لونبوهم" ليرتقي في حياته المهنية.

 

بداية مبكرة

نشر “لينو” قصيدته الأولى بعمر الثانية عشر. وانضم إلى الأوساط الأدبية والصحفية، وأصبح فيما بعد عضوًا في دائرة الشباب الفنلندي. 

 

نظم إينو لينو الشعر، وألف الروايات والمسرحيات، وترجم الكثير من الأعمال المهمة إلى الفنلندية كأعمال الشاعر الإيطالي دانتي،وهو شخص متعدد المواهب في ميدان الأدب أشاد به الكثيرين من نقاد الأدب.

 

كان لينو صحفياً نشيطاً يكتب في الفن كما يكتب في السياسة. ويشابه أسلوب الكثير من أعماله "الكاليفالا" والأغاني الشعبية الفنلندية. كما تكرر تناوله لمواضيع الطبيعة والحب واليأس.


بعد الحرب الأهلية الفنلندية، انهارت عقيدته المثالية عن الوحدة الوطنية، و ضعف ثأثيره كصحفي و مجادل.

من بين أصدقاؤه الفنان “بكا هالونن و ”أوتو مانينن"الذي ذاع صيته كشاعر ومترجم.

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أعمال بارزة

نشر إينو لينو أكثر من 70 كتاباً من دواوين وقصص. أكثرها شهرة هي المجموعتين الشعريتين Helkavirsiä، عامي 1903 و 1916، وقد استخدم فيهما الأساطير الفنلندية والفولكلور على نطاق واسع. 

وبالإضافة إلى ذلك ، كان لينو أول من ترجم في فنلندا الكوميديا الإلهية لدانتي إلى اللغة الفنلندية.

مُنح معاش تقاعد كاتب من الدولة في 1918 وهو في بعمر الأربعين. وبالرغم إنتاجه الغزير، تعرض لمشاكل مالية وتدهورت حالته الصحية. «الحياة هى دائمًا صراع مع القوى الأبدية» ، قالها إينو لينو في رسالة في عام 1925 إلى صديقه “برتل غريبنبيرغ”

 

مُنحَ إينو لينو جائزة الدولة للأدب خلال حياته ثماني مرات.

تزوج لينو ثلاث مرات و رُزق بابنة واحدة تدعى هيلكا.

تُوفى إينو لينو في العاشر من يناير عام 1926 عن عمرٍ ناهز  47 عاماً.

إينو لينو رواد الشعر فنلندا التراث الفنلندي الشاعر الإيطالي دانتي الكاليفالا جائزة الدولة للأدب

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