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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

بعد فوزه بالجائزة التشجيعية.. محمد سليم شوشة: دافع قوي لاستكمال مشروعي |خاص

صدى البلد

فاز الدكتور محمد سليم شوشة، بجائزة الدولة التشجيعية في مجال الآداب فرع الدراسات الأدبية واللغوية عن دراسة بعنوان "الصورة والعلامة.. أثر التحولات الثقافية في الرواية العربية المعاصرة".

وقال “شوشة”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، "لا أستطيع التوقع بالفوز مهما كنت واثقا في قدراتي أو مشروعي، فربما هي مسألة أذواق، فأنا لا أتوقع، ولكني لدي ثقة في جوائز المجلس، فهي محل ثقة، فقمت بالتحكيم فيها من قبل أكثر من مرة".

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قيمة عظيمة 

وأكد الفائز بجائزة الدولة التشجيعية، أن الجائزة مهمة، خاصة إنها من مصر، وأنا فزت بجائزتين في الرواية من المجلس الأعلى للثقافة، وجائزة من هيئة قصور الثقافة، فالجوائز من مصر بالنسبة لي قيمة عظيمة، وأعتز بها كثيرًا، فهي دافع للشخص أن يستكمل عمله ومشروعه.

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وأضاف “كل جوائزي من الدولة المصرية ومؤسساتها ووزارتها المختلفة، وتلك تعتبر أول جائزة لي في النقد، وأنا أعتز بجوائز مصر فهي موجهة للقيمة الجمالية والفنية عكس جوائز أخرى يكون لها توجهات مختلفة”.

وعن مشاريعه القادمة، قال "لدي مشاريع كثيرة قادمة بين الرواية والدراسات النقدية، وأكتب باستمرار في الصحف عن الرواية، فهي فكرة مراقبة الظواهر الجديدة في الإبداع الروائي، وأصدرت  بعد الكتاب عددا من الدراسات، وأخيرا تم الإعلان عن كتابي الجديد "سلطة الأسطورة“ وتم الإعلان عنه من جانب دار النشر”.

جائزة الاعلى للثقافة الدكتور محمد سليم الرواية العربية المعاصرة الدراسات النقدية المجلس الأعلى للثقافة جائزة الدولة التشجيعية

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