عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نيفين الكيلاني تترأس الاجتماع الـ69 للمجلس الأعلى للثقافة للتصويت على جوائز الدولة..غداً

صدى البلد

تترأس الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، غداً الثلاثاء  30 مايو اجتماع المجلس الأعلى للثقافة الـ  69 للتصويت والإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة "النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية، وذلك فى تمام  الثانية عشرة ظهراً ، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة ، وذلك  بحضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس وأعضاء  المجلس ممن يحق لهم التصويت لاختيار الفائزين بجوائز الدولة

حيث ترشح لجائزة النيل فرع الآداب المترجم الراحل الدكتور محمد عناني، والشاعر محمد إبراهيم أبو سنة، وترشح لها في فرع الفنون الفنان يحيى الفخرانى، والفنان التشكيلى عبد السلام عيد. وفي فرع العلوم الاجتماعية ترشح  الدكتور على الدين هلال، والدكتور محمد صابر عرب.


وترشح لجائزة النيل للمبدعين العرب الفنان العراقي  ضياء عزاوى ومن المملكة العربية السعودية  الدكتور عبدالله الغذامى 
وجاءت ترشيحات جائزة الدولة التقديرية في الآداب لكل من الراحل الدكتور عبد الرحيم الكردى، الروائية هالة البدرى، الدكتور صابر عبد الدايم، الدكتور أحمد يوسف، الشاعر حسين القباحى، الدكتور أحمد تيمور، على أن يفوز ثلاثة من المرشحين بالجائزة.

txt

لماذا عطلت المملكة المتحدة الدستور الفلسطيني عام 1923؟.. اعرف التفاصيل

txt

ساعة إجابة في نادي سينما الأوبرا .. تفاصيل


ولجائزة الدولة التقديرية في الفنون ترشح الدكتور أشرف زكى، والدكتورة دليلة الكردانى، والدكتور مجدى البيلى، والدكتور نهى برادة،و الموسيقار هانى شنودة، والدكتورة هناء ضاحى، على أن يفوز ثلاثة من المرشحين بالجائزة.
وللجائزة التقديرية فرع العلوم الاجتماعية ترشح الدكتور إسماعيل جمعة، والدكتور السيد فليفل، والدكتور الغريب زاهر، والدكتور حسام لطفى، الدكتور حسن السعدى، الدكتور صلاح سالم، الدكتور عادل عبد الله، المستشار عبد المجيد محمود، على أن يفوز أربعة من المرشحين بالجائزة. 


وترشح لجائزة الدولة للتفوق فرع الآداب  الروائى حسن عبد الموجود، والناقد فتحى عبد السميع، الروائى محمد إبراهيم طه، الراحل الدكتور مصطفى سليم، على أن ينال الجائزة اثنين من المرشحين.


ولجائزة الدولة للتفوق في الفنون ترشح المخرج أحمد إسماعيل، الدكتورة رانيا يحيى السيناريست عمرو سمير عاطف، الفنان فتحى عفيفى، على أن ينال الجائزة اثنين من المرشحين.


أما جائزة الدولة للتفوق فرع العلوم الاجتماعية فترشح  لها الدكتور أحمد رجب، الدكتور السيد سليمان، الدكتور حسن سلامة، الدكتور خلف الميرى، الدكتور محمد المنسى، الدكتورة هناء الجوهرى، على أن يفوز ثلاثة من المرشحين.

وزيرة الثقافة أسماء الفائزين بجوائز الدولة الاعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي الشاعر محمد ابراهيم الفائزين بجوائز الدولة الفنان يحيى الفخراني جائزة الدولة للتفوق جائزة الدولة التقديرية جائزة النيل للمبدعين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

على عكس المتوقع.. قرار مفاجئ من كولر في مباراة الأهلي والوداد

شرع ربنا .. حسن شاكوش يفجّر مفاجأة بعد انفصاله عن ريم طارق

صورني بدون ملابس.. اعترافات ضحية أكتوبر: رفضت ممارسة الرذيلة مع رباب وإيمان وسرقوني

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

قبلة مفاجئة.. تصرف صادم من نادين نجيم مع ليوناردو دي كابريو

عرض إيطالي.. نجم الزمالك يفرض شروطا قاسية للتجديد

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وكالة “موديز” تكشف عن مفاجأة بشأن مستقبل الدولار الأمريكي

36 ألف جنيه| رفع إعفاء ضريبة الدخل والمرتبات..و 8 فئات معفاة من السداد

قبلة مفاجئة.. تصرف صادم من نادين نجيم مع ليوناردو دي كابريو

دولة أفريقية تكشف عن مفاوضات بشأن استضافة قاعدة عسكرية روسية علي أراضيها

مجلس النواب يوافق نهائياً على مشروع قانون الضريبة على الدخل

دار الإفتاء: يجوز ذبح الخروف بنية الأضحية والعقيقة معا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تعثر على وجه الرئيس السادس عشر لـ أمريكا فى ثمرة فاكهة

حيلة منتشرة لسلق البيض تتسبب في كارثة لوجه سيدة..صور

مشروب نتناوله يومياً .. يدمر الكبد والكلى ويسبب كوارث

سهلة ولذيذة .. طريقة عمل الكشك الصعيدي

فيديو

عائد أرباحها أسبوعي.. تفاصيل شهادة ادخار بنك قناة السويس الجديدة

بشكل مفاجئ .. تراجع أسعار الدولار | والذهب يحافظ على هيبته ..فيديو

ذكور فقط.. قبول دفعة جديدة من الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية وسحب الملفات حتى1 يوليو

اعتذار مدير أعمالها ورقص زوجها.. أبرز لقطات حفل شيرين في جدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ