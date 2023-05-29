عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

لماذا عطلت المملكة المتحدة الدستور الفلسطيني عام 1923؟.. اعرف التفاصيل

صدى البلد

تمر اليوم ذكرى إعلان المملكة المتحدة تعطيل الدستور الفلسطينى بحجة عدم تعاون العرب معها، وذلك فى 29 مايو عام 1923، وكان وراء القرار مجموعة من الجاليات اليهودية للسيطرة على الدولة.

كان الدستور المعروف باسم النظام الفلسطيني في 10 أغسطس 1922، هو الدستور الرسمي لفلسطين وقد نُشر لأول مرة فى 1 سبتمبر 1922، واستبدل الدستور، الذى نُشر بعد أسبوعين تقريبًا من موافقة عصبة الأمم على الانتداب على فلسطين، الاحتلال العسكرى البريطانى لفلسطين، والذى كان سارى المفعول منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، بإدارة مدنية.

txt

ساعة إجابة في نادي سينما الأوبرا .. تفاصيل

txt

في ذكرى سقوط قسطنطينية.. كيف تغلب السلطان محمد الفاتح على الدولة البيزنطية

أدركت بريطانيا ان الاغلبية هي للعرب الفلسطينين، وإقامة أي مجلس سيكون العرب اغلبية به، ورفضت بريطانيا و اليهود أن يكون العرب الاغلبية داخل المجلس التشريعي، فحسب دستور فلسطين وقتها يكون أعضاء المجلس اثنين وعشرين عضوا بالإضافة إلى المندوب السامى، منهم عشرة يتم تعينهم من موظفى الحكومة واثنى عشر عششوا منتخبا منهم عضوان من اليهود تحت رئاسة المندوب السامى، ويكون له صوتان وبهذا يكون المجلس أربعة عشر عشوا يسعون إلى أنشاء الوطن القومى لليهود، والباقى ينادون بغير ذلك، فالمجلس بهذا يكون لا جدوى منه لأن قرارات المجلس ستكون بأغلبية الأصوات.

حاولت حكومة الانتداب عام 1923 بإقامة تعديل يسمح للدستور باختيار الأعضاء بالانتخاب وليس بالتعيين ولكن بقيت المشكلة فى عدد الأعضاء العرب، حيث حاولوا تقليص عددهم، وتم رفض هذا المشروع حينها.

وجد الانتداب البريطانى في ذلك فرصة مناسبة لتعطيل الدستور وممارسة الحكم مباشرة على فلسطين متعاونة مع الجهة الصهيونية.

 

فلسطين الحرب العالمية الأولى المجلس التشريعي اليهود الدستور الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

على عكس المتوقع.. قرار مفاجئ من كولر في مباراة الأهلي والوداد

صرف المقررات التموينية لشهر مايو 2023 بنسبة 100%

تشييع جثمان ضابط المخابرات الفلسطيني بعد استشهاده برصاص الاحتلال الإسرائيلي

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

عرض إيطالي.. نجم الزمالك يفرض شروطا قاسية للتجديد

علاقات آثمة مقابل الإجهاض | اعتراف جريء لطبيب نساء روض الفرج

ترشيحاتنا

بيان عاجل من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن نزاهة الانتخابات التركية

صدمته وعادت إليه.. رجل مصري يدفن زوجته حية من أجل الميراث.. تفاصيل

بينهم 22 طفلا.. الاحتلال يعتقل 170 فلسطينيا من أريحا منذ مطلع العام

السيناريو الأسوأ.. تحذيرات من اندلاع صراع مباشر بين روسيا وحلف الناتو

انفراجة .. السبع الكبار تستعد لتقديم ضمانات لـ زيلينسكي لإنهاء حرب أوكرانيا

مع نجم البرازيل في ملهى ليلي .. ظهور مثير لـ محمد رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهلة ولذيذة .. طريقة عمل الكشك الصعيدي

أغرب من الخيال.. سيدة أمريكية تحمل مرتين خلال شهر واحد

3 أعراض تؤكد ارتفاع مستويات الكوليسترول بالجسم

لذيذة وغير مكلفة .. طريقة عمل الكوسة بالبشاميل

فيديو

عائد أرباحها أسبوعي.. تفاصيل شهادة ادخار بنك قناة السويس الجديدة

بشكل مفاجئ .. تراجع أسعار الدولار | والذهب يحافظ على هيبته ..فيديو

ذكور فقط.. قبول دفعة جديدة من الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية وسحب الملفات حتى1 يوليو

اعتذار مدير أعمالها ورقص زوجها.. أبرز لقطات حفل شيرين في جدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ