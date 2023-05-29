في ذكرى سقوط قسطنطينية.. كيف تغلب السلطان محمد الفاتح على الدولة البيزنطية

يصادف اليوم ذكرى سقوط القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية ، والتي امتدت لأكثر من ١٥ قرن من بداية العصور الوسطى ، وحتى الفتح العثماني على يد السلطان محمد الفاتح.

وتأسست مدينة القسطنطينية ، المعروفة أيضًا باسم بيزنطة ، في عام 324 م على يد الإمبراطور الروماني قسطنطين الكبير. كانت عاصمة الإمبراطورية البيزنطية وواحدة من أهم المدن في العالم لأكثر من ألف عام. ومع ذلك ، بحلول القرن الخامس عشر ، كانت الإمبراطورية البيزنطية في حالة تدهور وواجهت العديد من التحديات ، بما في ذلك عدم الاستقرار الاقتصادي والتهديدات العسكرية والاضطرابات الداخلية.

في عام 1453 ، شنت الإمبراطورية العثمانية ، بقيادة السلطان محمد الثاني ، حصارًا للقسطنطينية استمر لعدة أسابيع. خاض المدافعونالبيزنطيون ، بقيادة الإمبراطور قسطنطين الحادي عشر ، قتالًا شرسا ، لكنهم في النهاية طغت عليهم القوات العثمانية المتفوقة. في 29 مايو 1453 ، اخترق العثمانيون أسوار المدينة وسيطروا على القسطنطينية ، إيذانا بنهاية الإمبراطورية البيزنطية.

ويعتبر فتح القسطنطينية من أهم أحداث التاريخ العالمي، وخصوصًا تاريخ أوروبا وعلاقتها بالإسلام حتى عده المؤرخون الأوروبيون ومنتابعهم نهاية العصور الوسطى وبداية العصور الحديثة.

وقد تأثر الغرب النصراني بنبأ هذا الفتح، وانتاب النصارى شعور بالفزع والألم والخزي، وتجسم لهم خطر جيوش الإسلام القادمة مناستنبول، وبذل الشعراء والأدباء ما في وسعهم لتأجيج نار الحقد وبراكين الغضب في نفوس النصارى ضد المسلمين، وعقد الأمراء والملوكاجتماعات طويلة، وتنادى النصارى إلى نبذ الخلافات بينهم.

وكان البابا نيقولا الخامس أشد الناس تأثرًا بنبأ سقوط القسطنطينية، وعمل جهده وصرف وقته في توحيد الدول الإيطالية وتشجيعها على قتال المسلمين، وترأس مؤتمرًا عقد في روما أعلنت فيه الدول المشتركة عنعزمها على التعاون فيما بينها وتوجيه جميع جهودها وقوتها ضد العدو المشترك.

ولكن اضطر النصارى الذين كانوا يجاورون السلطان محمدأو يتاخمون حدوده ففي أماسيا، وبلاد المورة، طرابزون وغيرهم أن يكتموا شعورهم الحقيقي، فتظاهروا بالفرح وبعثوا وفودهم إلى السلطانفي أدرنه لتهنئته على انتصاره العظيم.

كان لسقوط القسطنطينية آثار مهمة على تاريخ العالم. على سبيل المثال ، كان ذلك بمثابة نهاية للإمبراطورية الرومانية التي استمرت لأكثر من 1400 عام. كانت الإمبراطورية البيزنطية ، التي خلفت الإمبراطورية الرومانية في الشرق ، قوة سياسية وثقافية كبرى ، وكان لسقوطها عواقب بعيدة المدى.

كان لسقوط القسطنطينية أيضًا تداعيات جيوسياسية مهمة. الإمبراطورية العثمانية ، التي برزت كقوة رئيسية في الشرق الأوسط ، أصبح لها الآن موطئ قدم في أوروبا. سمح هذا للعثمانيين بتوسيع أراضيهم ونفوذهم في جميع أنحاء القارة وخارجها. كما شهد بداية حقبة جديدة من الصراع بين الإمبراطورية العثمانية والقوى الأوروبية ، حيث واصل العثمانيون توسيع إمبراطوريتهم وتهديد استقرار المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك ، كان لسقوط القسطنطينية آثار ثقافية ودينية كبيرة. كانت القسطنطينية مركزًا للمسيحية لعدة قرون ، وكان سقوطها بمثابة نهاية لدور الإمبراطورية البيزنطية كمدافع عن المسيحية الأرثوذكسية. كما أدى إلى انتشار الإسلام في المنطقة ، ، كان سقوط القسطنطينية عام 1453 حدثًا مهمًا في تاريخ العالم شهد نهاية حقبة وكان له آثار بعيدة المدى على السياسة والثقافة والدين. لا يزال حدثًا تاريخيًا مهمًا لا يزال قيد الدراسة والتذكر حتى اليوم.