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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

صدر حديثًا.. طبعة مصرية لـ"تغريبة القافر" أول رواية عمانية تفوز بالبوكر

صدى البلد

صدر عن دار صفصافة للنشر، فى القاهرة، طبعة مصرية من رواية "تغريبة القافر" للكاتب العمانى زهران القاسمى، أول روائى عمانى يفوز بجائزة البوكر العالمية للرواية العربية، فى دورتها السادسة عشرة لعام 2023. 


تغريبة القافر كما وصفتها جائزة البوكر العربية تُعيد للراوي وظيفته الأولى وهي ري الناس وإشباع ظمئهم وتدور أحداثها في إحدى القرى العُمانية عن أحد مقتفي أثر الماء، تستعين به القرى في بحثها عن منابع المياه الجوفية. 

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وعبر مسار الأحداث فى "تغريبة القافر" يتعرف القارئ على حياة القافر منذ ولادته التى تكون مرتبطة بالماء، ومن متابعتنا لمسار شخصية البطل فأمّه ماتت غرقاً، ووالده طُمر تحت قناة أحد الأفلاج حيث انهار عليه السقف، ينتهي سجيناً في قناة أحد الأفلاج ليبقى هناك يقاوم للبقاء حياً، تعمل الرواية من منطقة جديدة في السرد، هي ذاكرة الأفلاج، والأفلاج نظام فلاحي لريّ البساتين، مرتبط بالحياة القروية في عُمان ارتباطاً وثيقاً دارت حولها الحكايات والأساطير.  

يذكر أن زهران القاسمي شاعر وروائي عُماني، من مواليد دماء والطائيين، سلطنة عُمان، عام 1974. صدر له أربع روايات: "جبل الشوع" عام 2013، "القنّاص" عام 2014، "جوع العسل" عام 2017، و"تغريبة القافر" عام 2021، بالإضافة إلى عشرة دواوين شعرية و"سيرة الحجر 1 (قصص قصيرة، 2009) و"سيرة الحجر 2" (نصوص، 2011).

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