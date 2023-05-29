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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إحياء ذكرى هبوط أول إنسان على سطح القمر بمكتبة المستقبل.. غدا

صدى البلد

تحيي مكتبة المستقبل إحدى المنصات الثقافية بجمعية مصر الجديدة ذكرى مرور 53 عاما عن هبوط اول مركبة فضاء على سطح القمر ، وذلك فى السابعة من مساء  غد الثلاثاء  بورشة عمل تتناول كيف كان أول هبوط للإنسان على سطح القمر؟ وكيف تم التخطيط للمهمة؟ ولماذا توقف مشروع أبولو الفضائي؟، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك.


يعقب ورشة العمل رصد فلكي بالتليسكوب يشاهد خلاله سطح القمر وتضاريسه.
 

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قال الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة انه ومنذ 53 سنة وضع أول إنسان قدمه القمر  وحتى اليوم هبط 12 رائد فضاء فقط على القمر خلال برنامج أبولو.

 

وهو البرنامج الفضائي الذي استعان بالآلاف من العلماء والمهندسين (من بينهم د. فاروق الباز الجيولوجي المصري) لبناء أكبر وأقوى صاروخ عرفه الإنسان والتخطيط لواحدة من أكثر المهمات الاستكشافية خطورة في التاريخ.

مكتبة المستقبل الدكتور نبيل حلمي الجمعية المصرية لعلوم الفلك مكتبة مصر الجديدة الجمعية المصرية

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