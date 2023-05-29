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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مكتبة الطفل والشباب بسفاجا تشهد انطلاق العرض المسرحي تحت الترابيزة

صدى البلد

شهدت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا بالبحر الأحمر، انطلاق العرض المسرحي "تحت الترابيزة"، ضمن فعاليات الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ويستمر العرض حتى الخميس المقبل.

 

تدور الأحداث حول صراع بين طبقات المجتمع، الأغنياء والفقراء الذين ينتظرون الرزق من الأغنياء، مما تتسبب في وقوع المشاكل والمصائب، والصراع دائم بينهم حول المادة وطلب الرزق.

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يتناول العرض صراعا بين مجموعة من الشخصيات من الطبقة الفقيرة ولكل شخصية حكاية، وتدور أحداث صراع بين هؤلاء الأشخاص من نفس الطبقة. واعتمد المخرج في رؤيته على طلب الرزق من الله وليس من العبد والمسرحية فضاء مغاير وتجربة نوعية تحوي خلالها فرقتي كورال وتراث واستعراض أطفال.

 

"تحت الترابيزة" تأليف سامح عثمان، ديكور إبراهيم عبد الله، أشعار الشاذلي عبد العزيز، ألحان محمد عمر النجار، استعراضات حسام الدين أنور، غناء تراث حمادة عزو، مساعد مخرج بسنت أحمد، سناء هلال، رؤية وإخراج محمد ربيع. إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويقدمه فرع ثقافة البحر الأحمر، ضمن عروض المسرح بإقليم جنوب الصعيد الثقافي.

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