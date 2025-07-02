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مقابل ٣٥ مليون جنيه.. الزمالك يحسم صفقة نجم فاركو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مقابل ٣٥ مليون جنيه.. الزمالك يحسم صفقة نجم فاركو

أحمد شريف
أحمد شريف
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أمير هشام، تفاصيل حول صفقة الزمالك في ضم لاعب فاركو أحمد شريف، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال أمير هشام عبر بلس 90: “ الزمالك حسم صفقة التعاقد مع أحمد شريف مهاجم فاركو لمدة 5 مواسم، والصفقة كلفت النادي الأبيض 35 مليون جنيه”.

من جانب آخر، أعلن أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، اعتذاره عن الاستمرار في منصب عضو لجنة التخطيط بقطاع كرة القدم في نادي الزمالك، مؤكدًا أنه سيظل دائمًا أحد أبناء النادي المخلصين.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "لكل حكاية نهاية، إلا علاقتي الأبدية مع نادي الزمالك. قبلت المهمة في وقت حرج من أجل المساعدة على تجاوز الأزمة التي مر بها النادي، ونجحنا في العمل على ملفات التعاقدات وتأسيس إدارة رياضية محترفة تمهيدًا لمستقبل أكثر استقرارًا".

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