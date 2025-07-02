6 شهداء في استهداف إسرائيلي لخيمة نازحين بمواصي خان يونس

استشهد 6 فلسطينيين بعد شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارة على خيمة نازحين في مواصي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وشن جيش الاحتلال غارة بطائرة مسيرة على حي الكرامة شمالي غرب مدينة غزة، أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، فرض حزاماً نارياً على منطقة الزينون شرق مدينة غزة، إلى جانب إصدار أوامر إخلاء جديدة لمناطق في خان يونس جنوبي القطاع.

واستشهد 8 فلسطينيين جراء استهداف إسرائيلي لمنتظري المساعدات وسط قطاع غزة.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023 حيث ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، إلى 56,647 شهيدا، و134,105 مصابين.

وأوضحت مصادر طبية فلسطينية، أمس الثلاثاء، أن من بين الحصيلة 6,315 شهيدا، و22,064 مصابا، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.