تفاعل كبير مع الموسيقى وورش الأطفال في ختام قافلة قرية فيشا بالبحيرة

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، أمس الأحد، فعاليات القافلة الثقافية والمسرح المتنقل بمركز شباب قرية فيشا بالمحمودية بمحافظة البحيرة، والتي شهدت باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية على مدار ثلاثة أيام متتالية.

تضمنت فعاليات اليوم الختامي استكمال تنفيذ الورش الفنية، بحضور عدد كبير من أبناء القرية بهدف إكسابهم بعض المهارات، وتدريبهم على بعض الحرف اليدوية البسيطة منها، ورشة الرسم والتلوين على الورق تنفيذ نهى صبحي، التلوين على الوجه مع حمدي الرديني، حسن البنا، عهود جمال الدين، نهى صبحي، بالإضافة إلى ورشة أشغال الكروشيه والهاند ميد وتدوير الخامات لعمل ماسكات وتيجان من الفوم جليتر تنفيذ إيمان مصطفى، ضحى كفوري، هبة القاضي، إلى جانب ورشة الحكي واكتشاف المواهب مع وائل الشبكي، كما قدمت بعض المواهب في مجالات الإنشاد الديني والغناء والشعر والإلقاء.

أعقبها محاضرة تثقيفية بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية ألقاها ريمون رفعت، حول أهمية ترشيد استهلاك المياه واستغلالها في زراعة مساحات مصر الشاسعة من الأراضي الصحراوية، للنهوض بالاقتصاد القومي.

وجاء الختام مع الحفل الفني لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد شوقي الأشقر، التي تغنت بمجموعة رائعة من أجمل أغاني زمن الفن الجميل منها، أما براوه، ياالأسمراني، سمرا بعيون كحيلة، يامسهرني، مستنياك، أحلف بسماها، وغيرها من الأغاني وسط تفاعل وحضور عدد كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة.

الفعاليات نظمها إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، بالتعاون مع مركز ومدينة المحمودية، ضمن برنامج تستهدف من خلاله هيئة قصور الثقافة الوصول بالخدمات الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا.