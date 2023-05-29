عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تفاعل كبير مع الموسيقى وورش الأطفال في ختام قافلة قرية فيشا بالبحيرة

صدى البلد

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، أمس الأحد، فعاليات القافلة الثقافية والمسرح المتنقل بمركز شباب قرية فيشا بالمحمودية بمحافظة البحيرة، والتي شهدت باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية على مدار ثلاثة أيام متتالية.

 

تضمنت فعاليات اليوم الختامي استكمال تنفيذ الورش الفنية، بحضور عدد كبير من أبناء القرية بهدف إكسابهم بعض المهارات، وتدريبهم على بعض الحرف اليدوية البسيطة منها، ورشة الرسم والتلوين على الورق تنفيذ نهى صبحي، التلوين على الوجه مع حمدي الرديني، حسن البنا، عهود جمال الدين، نهى صبحي، بالإضافة إلى ورشة أشغال الكروشيه والهاند ميد وتدوير الخامات لعمل ماسكات وتيجان من الفوم جليتر تنفيذ إيمان مصطفى، ضحى كفوري، هبة القاضي، إلى جانب ورشة الحكي واكتشاف المواهب مع وائل الشبكي، كما قدمت بعض المواهب في مجالات الإنشاد الديني والغناء والشعر والإلقاء.

txt

لماذا عطلت المملكة المتحدة الدستور الفلسطيني عام 1923؟.. اعرف التفاصيل

txt

ساعة إجابة في نادي سينما الأوبرا .. تفاصيل

أعقبها محاضرة تثقيفية بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية ألقاها ريمون رفعت، حول أهمية ترشيد استهلاك المياه واستغلالها في زراعة مساحات مصر الشاسعة من الأراضي الصحراوية، للنهوض بالاقتصاد القومي.

 

وجاء الختام مع الحفل الفني لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد شوقي الأشقر، التي تغنت بمجموعة رائعة من أجمل أغاني زمن الفن الجميل منها، أما براوه، ياالأسمراني، سمرا بعيون كحيلة، يامسهرني، مستنياك، أحلف بسماها، وغيرها من الأغاني وسط تفاعل وحضور عدد كبير من  أهالي القرية والقرى المجاورة.

 

الفعاليات نظمها إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، بالتعاون مع مركز ومدينة المحمودية، ضمن برنامج تستهدف من خلاله هيئة قصور الثقافة الوصول بالخدمات الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

قرية فيشا محافظة البحيرة محاضرة تثقيفية لهيئة العامة لقصور الثقافة لأنشطة الثقافية فعاليات القافلة الثقافية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

على عكس المتوقع.. قرار مفاجئ من كولر في مباراة الأهلي والوداد

شرع ربنا .. حسن شاكوش يفجّر مفاجأة بعد انفصاله عن ريم طارق

صورني بدون ملابس.. اعترافات ضحية أكتوبر: رفضت ممارسة الرذيلة مع رباب وإيمان وسرقوني

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

قبلة مفاجئة.. تصرف صادم من نادين نجيم مع ليوناردو دي كابريو

عرض إيطالي.. نجم الزمالك يفرض شروطا قاسية للتجديد

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وكالة “موديز” تكشف عن مفاجأة بشأن مستقبل الدولار الأمريكي

36 ألف جنيه| رفع إعفاء ضريبة الدخل والمرتبات..و 8 فئات معفاة من السداد

قبلة مفاجئة.. تصرف صادم من نادين نجيم مع ليوناردو دي كابريو

دولة أفريقية تكشف عن مفاوضات بشأن استضافة قاعدة عسكرية روسية علي أراضيها

مجلس النواب يوافق نهائياً على مشروع قانون الضريبة على الدخل

دار الإفتاء: يجوز ذبح الخروف بنية الأضحية والعقيقة معا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تعثر على وجه الرئيس السادس عشر لـ أمريكا فى ثمرة فاكهة

حيلة منتشرة لسلق البيض تتسبب في كارثة لوجه سيدة..صور

مشروب نتناوله يومياً .. يدمر الكبد والكلى ويسبب كوارث

سهلة ولذيذة .. طريقة عمل الكشك الصعيدي

فيديو

عائد أرباحها أسبوعي.. تفاصيل شهادة ادخار بنك قناة السويس الجديدة

بشكل مفاجئ .. تراجع أسعار الدولار | والذهب يحافظ على هيبته ..فيديو

ذكور فقط.. قبول دفعة جديدة من الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية وسحب الملفات حتى1 يوليو

اعتذار مدير أعمالها ورقص زوجها.. أبرز لقطات حفل شيرين في جدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ