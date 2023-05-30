دار ببلومانيا تصدر الطبعة الثانية من رواية سنوات العتمة للكاتب جمال سليمان

أصدرت دار ببلومانيا للنشر و التوزيع الطبعة الثانية من رواية ( سنوات العتمة )الكاتب الروائي ”جمال سليمان“، الرواية مأخوذة من قصة حقيقية ، أبطالها يعيشون بيننا حتى الآن.

في أولى صفحات الرواية تجد الكاتب هنا وكأنه يخاطب مجهول برسالة :

” إلى كل الذين كانوا يظنون أن العالم سيتغير إلى الأفضل ، العالم لن يتغير طالما كان فيه أمثال هؤلاء “.

ولكي تتعرف على من هم أمثال هؤلاء يجب عليك تتبع صفحات تلك الرواية الغامضة للوصول إلى معنى الرسالة التي وجهها الكاتب في بداية روايته ،

تدور أحداث الرواية بالتحديد بين العراق ( بداية الحرب العراقية الإيرانية ، وبين دولة إيران ).

نبذة عن ظهر الغلاف :



” أنا لا أعرف سببًا يجعلني أستمر في ذلك الطريق المظلم إلا ليقيني بأنك دائمًا ترشدني إني أشعر بروحك دائماً معي وحين رفضت أن أتزوج الرجل الذي أحبه بعد موتك لم يكن ذلك إلا وفاءٌ لك ،

لأنك لم ترده لي يومًا وخبأته الأيام ليظهر الآن أمامي ، ولا أجدك ، إنني أفتقدك الآن وكأني لم أعرف الفقد يومًا، لروحك السلام يا أبي“.

الكاتب الروائي ”جمال سليمان“ صاحب دار ببلومانيا للنشر والتوزيع، مواليد سوهاج ١٩٨٤، حاصل على بكالريوس علوم له عدة أعمال فردية :

_ كتاب ( مخلب ) نصوص وخواطر.

_كتاب (ثوب الدخان)_ مخلب ٢.

_رواية ( مرال ).

_ مجموعة قصصية (مالك ).

يتبع الكاتب درب ومنهج الكثير من الادباء العظماء برغم أنه منفرد بقلمه ، مثل الكاتب " فيودور ميخايلوفيتش دوستويفسكي“ ‏; ‏؛ هو روائي وكاتب قصص قصيرة وصحفي وفيلسوف روسي.



وهو واحدٌ من أشهر الكُتاب والمؤلفين حول العالم.

رواياته تحوي فهماً عميقاً للنفس البشرية كما تقدم تحليلاً ثاقباً للحالة السياسية والاجتماعية والروحية لروسيا في القرن التاسع عشر، وتتعامل مع مجموعة متنوعة من المواضيع الفلسفية والدينية.