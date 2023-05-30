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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ديوان عظامي شفافة وهذا يكفي في صالون الأربعاء بمركز الإبداع

صدى البلد

يستضيف صالون الأربعاء الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هانى أبو الحسن في السابعة مساء الأربعاء 31 مايو بمركز الإبداع الفنى – ساحة دار الأوبرا - الشاعر الكبير فتحي عبد السميع ومناقشة ديوانه "عظامي شفافة وهذا يكفي"، يحاوره الناقد الدكتور أحمد عمار أستاذ الأدب بقسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة القاهرة، والناقد الدكتور محمود الضبع أستاذ النقد الأدبي الحديث بكلية الآداب جامعة قناة السويس.

فتحي عبد السميع من مواليد محافظة قنا، ويعتبر أحد أبرز شعراء الصعيد، حيث شارك في عدة جماعات أدبية مثل "جماعة أدبية"، و"جماعة أفراس"، كما شارك فى تحرير عدد من المجلات الأدبية غير الدورية في الصعيد مثل مجلة "بردية"، "الجنوبي"، و"أفراس".

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كما عمل أيضاً أمين عام مؤتمر أدباء مصر في دورة "المشهد الشعري" عام 2009، أمين عام مؤتمر إقليم وسط وجنوب الصعيد عام 2011، ومنسق مهرجان الجنوب للشعر العربي، عضو مجلس إدارة مركز "الثقافة اللامادية" بجامعة جنوب الوادي، وله العديد من المقالات والقراءات النقدية في دوريات مختلفة، كما ُترجمت بعض نصوصه إلى الإنجليزية، والألمانية بالورشة الإبداعية ببرلين بالاشتراك مع معهد جوتة ضمن مختارات الشعر العربي .

حصل على العديد من الجوائز منها: المركز الأول في المسابقة المركزية بالهيئة العامة لقصور الثقافة عام 1994، جائزة القوات المسلحة عن قصيدته "صلاة العابر"، جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية 2015 ، كما وصل إلى القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد 2016.

يعتبر يسعد صالون "حديث الأربعاء" أحد أهم  الأنشطة التي ينظمها صندوق التنمية الثقافية، حيث يستضيف كبار الشخصيات الأدبية والنقدية والفنية، وتديره الدكتورة شهد مختار.

 

صالون الأربعاء صندوق التنمية الثقافية صندوق التنمية قسم اللغة العربية قصور الثقافة مركز الإبداع

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