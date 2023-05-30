عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مكتبة الإسكندرية تنعى الدكتور محمد حمدي إبراهيم

صدى البلد

تنعى مكتبة الإسكندرية والعاملون بها، ببالغ الحزن والأسى، العالم والمترجم الدكتور محمد حمدي ابراهيم والذي وافته المنية أمس الإثنين 29 مايو 2023؛ آملين أن يتغمده الله عز وجل بواسع رحمته.


ويتقدم الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية نيابة عن إدارة المكتبة وجميع العاملين بها بخالص العزاء لأسرة ومحبي الراحل راجين الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان.


جدير بالذكر أن الراحل محمد حمدي ابراهيم يعد من أبرز مترجمي اليونانية في العالم العربي، وقد عمل أستاذًا للأدب اليوناني عقب حصوله على دكتوراه في الأدب اليوناني عام 1972، وخلال مسيرته المهنية تولى عددًا من المناصب الرفيعة أبرزها رئاسته لقسم اللغة اليونانية الحديثة وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة، ومقرر للجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة، بالإضافة إلى عضويته بعدة لجان داخل المجلس.

txt

وزيرة الثقافة تعلن القائمة النهائية للفائزين ‏بجائزة ‎ "النيل للمبدعين المصريين والعرب"‏

txt

في ذكرى وفاتها.. اعرف لماذا رفضت مديحة يسري تقبيل يد الملك فاروق


نُشر له أكثر من خمسة وسبعين عملًا بحثيًا بما في ذلك كتب وترجمات من اليونانية واللاتينية بالإضافة إلى الإنجليزية، وقدم العديد من الترجمات المميزة أبرزها ترجماته للشاعر اليوناني "كفافيس"، وقدم أيضا ترجمات: "حياة ألكسيس زوربا ومغامراته" لنيكوس كازانتزاكيس، ومختارات من الشعر اليوناني الحديث.
حصل حمدي ابراهيم على عدة جوائز، من بينها: دكتوراه شرفية من جامعة بانتيون - أثينا - أكتوبر 2019، جائزة الدولة للتميز في الأدب من وزارة الثقافة، جائزة التميز من جامعة القاهرة في الدراسات اللغوية والأدبية وهي أعلى جائزة تمنحها جامعة القاهرة في العلوم الإنسانية

مكتبة الاسكندرية احمد زايد الدكتور محمد حمدي الدكتور أحمد زايد جائزة التميز مدير مكتبة الإسكندرية وزارة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالدولار.. طبيب نساء: استغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

بتهمة الخيانة.. إجراء عاجل في أوكرانيا ضد زيلينسكي

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

الطبيب تركها في العملية وهرب.. فاطمة دخلت لشفط الدهون خرجت بدون معدة

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي: لا يصح أن نقول عن النبي أنه مات

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن الضربات الأوكرانية في روسيا

مطالب بتخفيض أعداد المقبولين بكليات التجارة والحقوق والآداب في تنسيق الجامعات 2023

اللحمة المفرومة بـ150 جنيها..أمن الجيزة يكشف عن مفاجأة بمحل جزارة في الطالبية

كان بيطب حاجات حرام..متهمة بتصوير رجل عاريا: اتجوزته عرفي ودلوقتي فى عصمة واحد تاني

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات|مجانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيل سريعة لتقليل التوتر فى 10 دقائق

رائحة الفم الكريهة مؤشر لـ 10 أمراض خطيرة.. الكلى والسرطان الأبرز

قبل مواجهة طلائع الجيش.. حقيقة هروب المدير الفني للزمالك من الفندق.. تفاصيل

السيسي: حريصون على اتباع أعلى المعايير لانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة علميا وفنيا

فيديو

خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس.. أين الحقيقة ولماذا هددت الفنانة بمقاضاته؟

السبب غريب .. تفاصيل مؤلمة في تخلص سيدة الشرقية من نجلها

القضاء على أزمة ارتفاع أسعار الذهب | تفاصيل مشروع جديد

ماذا قالت ريهام عبد الغفور عن محمد رمضان ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ